TPHCM: Cấp cứu do tai nạn gia tăng

TP - Chưa phát hiện thêm sự xâm nhập của biến thể mới, số ca mắc COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán giảm sâu, TPHCM đã bắt đầu năm mới trong bình an. Tuy nhiên, tại các bệnh viện, trong kỳ nghỉ Tết, số ca nhập viện cấp cứu có xu hướng tăng.

Kiểm soát tốt dịch bệnh

Số liệu thống kê của Sở Y tế TPHCM về tình hình dịch bệnh trên địa bàn trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ 29/12/2022 đến hết ngày 5/1/2023 âm lịch) cho thấy, toàn thành phố chỉ có 12 trường hợp nhập viện do COVID-19. Tính đến hết ngày mùng 5 Tết, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang điều trị cho 21 ca COVID-19, trong đó, có 7 trường hợp nặng cần hỗ trợ hô hấp.

Hiện có 3 ca đang thở máy xâm lấn (2 ca từ tỉnh khác chuyển đến). Đặc biệt, ngày mùng 5 Tết là lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua, trên địa bàn thành phố không ghi nhận trường hợp mới mắc COVID-19.

Sở Y tế TPHCM cho biết, tính từ ngày 1/1 đến ngày 26/1/2023 toàn thành phố có tổng cộng 2.592 ca mắc SXH. Tính riêng trong ngày 27/1 thành phố có 132 ca mới mắc sốt xuất huyết, trong đó có 52 ca nhập viện. Số ca SXH đang điều trị tại các bệnh viện là 169 trường hợp, trong số 18 ca nặng có 4 ca phải thở máy xâm lấn và 1 ca lọc máu.

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cộng đồng diễn ra liên tục với 44 điểm tiêm chủng trong kỳ nghỉ Tết. Từ ngày mùng 6 Tết đến nay, thành phố đã nâng lên 88 điểm tiêm phục vụ nhu cầu của cộng đồng.

Ngày 29/1, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, những ngày qua trung bình có hàng trăm người đến tiêm vắc xin, đa số là nhóm trên 18 tuổi. Tính đến hết ngày 28/1/2023 toàn thành phố đã tiêm được gần 23,6 triệu mũi. Vắc xin đang phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng trước các nguy cơ của dịch COVID-19.

Gia tăng tai nạn giao thông

Liên quan đến hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh trong kỳ nghỉ Tết, Sở Y tế TPHCM cho biết, trong 7 ngày nghỉ lễ các bệnh viện đã thực hiện cấp cứu, khám chữa bệnh cho 87.660 trường hợp, tăng 33.460 trường hợp so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, 3.419 trường hợp phải cấp cứu do tai nạn giao thông (4 trường hợp tử vong).

Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông tăng gần gấp đôi so với năm trước. Tai nạn trong sinh hoạt, lao động là 2.621 trường hợp, tăng hơn 700 trường hợp so với năm 2022.

Ngoài ra, tai nạn do đánh nhau có 275 ca; tai nạn do pháo nổ, pháo hoa 54 trường hợp (năm 2022 có 20 trường hợp). Cùng với đó, có 16 trường hợp ngộ độc thực phẩm. Tính chung trong 7 ngày nghỉ Tết đã có 62 trường hợp tử vong và 79 ca bệnh nặng xin về.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trong 7 ngày nghỉ Tết đã tiếp nhận 1.990 lượt bệnh nhân nhập viện cấp cứu (tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước). Trung bình mỗi ngày có tới 288 bệnh nhân cấp cứu, cao điểm nhất là ngày mùng 4 Tết, có tới 339 bệnh nhân nhập viện.

Bệnh nhân bị tai nạn giao thông là nhóm chiếm số lượng lớn nhất, tiếp đến là tai nạn sinh hoạt, đả thương, ngộ độc. Những ngày nghỉ Tết, các bác sĩ đã phải phẫu thuật cấp cứu cho 257 trường hợp.