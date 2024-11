TPHCM 24/7: Nhiều phụ huynh bị gọi điện lừa đảo 'con đang cấp cứu tại Chợ Rẫy'

TPO - Khám xét nhà, nơi làm việc của Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TPHCM; Phụ huynh TPHCM bị gọi điện lừa đảo "con đang cấp cứu tại Chợ Rẫy"; Người dân TPHCM cần chú ý 31 điểm sạt lở nguy hiểm,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Khám xét nhà, nơi làm việc của Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TPHCM

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TPHCM.

Trước đó vào tháng 10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có liên quan đến ông Huỳnh Nguyễn Lộc.

Phụ huynh TPHCM bị gọi điện lừa đảo "con đang cấp cứu tại Chợ Rẫy"

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết có khoảng 5 phụ huynh đến khoa Cấp cứu trong tình trạng hốt hoảng, lo lắng khi nhận được cuộc điện thoại con đang cấp cứu ở đây.

Theo ông Hiển, kẻ lừa đảo biết tên chính xác của các bé và gọi qua số điện thoại 0932470093 và 0909880914. Các đối tượng yêu cầu phụ huynh chuyển 30-40 triệu đồng để phẫu thuật gấp.

Người dân TPHCM cần chú ý 31 điểm sạt lở nguy hiểm

UBND TPHCM vừa công bố danh mục 31 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm năm 2024.

Trong đó, TP Thủ Đức có 5 điểm, huyện Nhà Bè 7 điểm, huyện Bình Chánh 4 điểm, huyện Cần Giờ 5 điểm, quận Bình Thạnh 5 điểm, quận 12 có 4 điểm, huyện Củ Chi 1 điểm.

Chủ tịch UBND TP giao các sở ngành, đơn vị, địa phương chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và sớm thi công các dự án kè, gia cố chống sạt lở, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Nhiều tiệm vàng tại TPHCM bảo quản xyanua chưa đảm bảo an toàn

Đại diện Sở Công Thương TPHCM nhìn nhận xyanua và hợp chất xyanua thường sử dụng cho ngành chế tác, gia công vàng, trang sức nhưng việc bảo quản này tại các tiệm kinh doanh vàng chưa đảm bảo điều kiện an toàn.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng phần lớn là hội viên Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý TPHCM và Sở Công Thương là đơn vị quản lý hội này. Vừa qua, Hội có đề nghị Sở Công thương tổ chức tập huấn triển khai các quy định pháp luật trong sử dụng hóa chất, nhất việc sử dụng xyanua trong chế tác vàng.

Công an làm việc với thanh niên đạp ngã xe máy chở hàng ở Bình Tân

Lực lượng chức năng quận Bình Tân đã làm việc với thanh niên đạp thẳng vào tay lái của người chạy xe máy chở hàng khiến người này ngã nhào xuống đường.

Bước đầu xác định thanh niên tên H.M.T., 19 tuổi, ngụ quận Bình Tân. Tại cơ quan công an, T. khai lý do đạp vào tay lái xe máy của người chở hàng vì trước đó tài xế xe này vượt lên suýt va trúng xe mình.

Hiện tại Công an quận Bình Tân vẫn chưa mời được người đàn ông chở hàng lên làm việc nên vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Miễn phí vé metro số 1 để người dân TPHCM trải nghiệm 30 ngày

UBND TPHCM cho rằng, việc miễn phí cho toàn bộ hành khách Metro số 1 trong 30 ngày đầu tiên là phù hợp, giúp người dân trải nghiệm, hình thành thói quen sử dụng tuyến đường sắt đô thị.

Thành phố cũng kiến nghị miễn phí vé cho người có công cách mạng; người khuyết tật; người cao tuổi; trẻ em dưới 6 tuổi; người đi các tuyến xe buýt kết nối với metro và người đi metro trong 30 ngày.

Dự kiến, kinh phí hỗ trợ miễn, giảm vé cho các đối tượng là 43,3 tỷ đồng/năm và miễn giá vé 30 ngày là 33,1 tỷ đồng/tháng.

Dự kiến, kinh phí trợ giá cho hoạt động xe buýt mỗi năm tại TPHCM là 1.843 tỷ đồng; trợ giá cho hoạt động tàu điện là 383 tỷ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ hoạt động xe buýt, tàu điện mỗi năm là 2.226 tỷ đồng.

Chợ Bến Thành, Đền thờ Đức thánh Trần là di tích cấp thành phố

Chợ Bến Thành, Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo, trụ sở UBND quận 1, Cục Hải quan TP HCM, Mộ ông Binh bộ kiểm duyệt Ty được xếp hạng di tích cấp thành phố. Các công trình này sẽ được khoanh vùng khu vực bảo vệ theo hồ sơ di tích.

UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, phường sở tại thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.