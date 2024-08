Tôn vinh hơn 100 tấm gương bình dị làm theo lời Bác

TPO - Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trưng bày hơn 200 tài liệu, bài viết và hiện vật về 134 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý. Đây là lần thứ 12 triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Những tấm gương bình dị mà cao quý trưng bày hơn 200 tài liệu, bài viết và hiện vật về 134 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến gồm 38 tập thể và 96 cá nhân. Những tấm gương được lựa chọn từ hơn 500 tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hơn một năm qua.

Ông Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - cho biết mỗi hình ảnh và bài viết là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ dám làm.

"Việc học tập và làm theo tấm gương của Người đã được Đảng ta phát động, trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực, đi vào thực tế cuộc sống của mỗi tập thể, cá nhân. Sức lan tỏa rộng lớn của các tấm gương góp phần vào việc xây dựng con người, xây dựng tổ chức, cũng như góp phần vào những thành tựu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", ông Vũ Mạnh Hà nêu.

Triển lãm đem đến câu chuyện về những tấm gương bình dị như thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Thanh Triết - Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định - nhận Giải thưởng Cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa của Hiệp Hội nhãn khoa Châu Á Thái Bình Dương. Bác sĩ đã góp phần hạ tỷ lệ mù lòa ở người trên 50 tuổi tại tỉnh Bình Định từ 4,5% (năm 2007) xuống còn 3,1% (năm 2022).

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, quốc phòng và an ninh, Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng - cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang - được tôn vinh nhờ triệt phá nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền đánh bạc hơn 2.800 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội có những tấm gương về truyền dạy quan họ, gìn giữ di sản văn hóa bản địa, tấm gương có sáng kiến làm lợi hơn 500 tỷ đồng cho doanh nghiệp,...

Triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý góp phần cổ vũ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội.

Triển lãm diễn ra từ 29/8 đến hết tháng 12.