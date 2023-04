Tỉnh uỷ Bình Thuận chỉ định nhân sự giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ định đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng uỷ Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An mong muốn, trên cương vị công tác mới, đại tá Lê Quang Nhân sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, trau dồi kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng uỷ Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cũng như toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sỹ Công an toàn tỉnh.

Đại tá Lê Quang Nhân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh. Với vai trò, trọng trách mới, đại tá Lê Quang Nhân hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hết mình, cùng tập thể Ban Thường vụ, Đảng bộ Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Trước đó, vào chiều 17/3, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Toản (56 tuổi, quê Thái Bình), Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó chánh Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng kể từ ngày 20/3.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Lê Quang Nhân, (54 tuổi, quê Hà Tĩnh), Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, kể từ ngày 20/3.