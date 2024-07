Tình cảm của đoàn viên, thanh niên trong Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TPO - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra với khẩu hiệu “Thanh niên Nghệ An Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội; Hiệp thương Ban thư ký, Ban Kiểm tra Hội. Chị Nguyễn Thị Phương Thúy tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An khóa VII nhiệm kỳ 2024-2029.