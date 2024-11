Dừng xe trên cao tốc, ngồi bệt dưới đường bày biện đồ ăn để ăn tối

TPO - Cả gia đình đi trên xe ô tô BKS 85A-050.96 dừng đỗ trên làn dừng khẩn cấp cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết rồi ngồi bệt dưới đường, bày biện đồ ăn ra để ăn tối.

Ngày 16/11, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục Cảnh sát giao thông) đã lập biên bản xử phạt một tài xế dừng, đỗ ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc để ăn tối, gây cản trở giao thông.

Cụ thể, vào khoảng 18h45 tối 15/11, tại Km 223+980 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), tổ công tác phát hiện ô tô BKS 85A-050.96 đang dừng đỗ trên làn dừng khẩn cấp.

Đáng nói, phía sau ô tô, một gia đình đang ngồi bệt dưới đường bày biện đồ ăn.

Qua làm việc, tổ tuần tra lập biên bản xử phạt tài xế H.T.P. (34 tuổi, ngụ huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Đồng thời, tạm giữ giấy phép lái xe để tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, việc gia đình ngồi ăn uống ngay phía sau đuôi xe ô tô trên làn khẩn cấp là rất nguy hiểm, do ban đêm tầm nhìn tài xế hạn chế. Trường hợp các xe tải, ô tô khác gặp sự cố kỹ thuật tấp vào, hậu quả sẽ rất nặng nề.

Với hành vi dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc, tài xế bị phạt 10-12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Trong 9 tháng năm nay, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, làm bị thương 8 người. Đáng chú ý, từ ngày 18/9 - 24/9, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng liên quan đến xe khách đâm vào đuôi ô tô phía trước cùng chiều, làm chết 3 người và bị thương 13 người.

Do đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận kiến nghị Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng ô tô dừng, đỗ chiếm phần đường xe chạy nhưng không đặt biển báo hiệu cảnh báo nguy hiểm ở phía sau xe theo quy định. Kịp thời yêu cầu cẩu kéo, giải tỏa các ô tô hư hỏng, bị sự cố dừng, đỗ dọc đường đến vị trí an toàn trên các tuyến cao tốc qua địa bàn Bình Thuận.

Bộ Giao thông Vận tải được kiến nghị chỉ đạo sớm triển khai dự án xây dựng hệ thống camera giám sát giao thông, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên hai tuyến cao tốc theo quyết định số 165, ngày 19/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô. Chấn chỉnh, nhắc nhở ngay đối với người lái xe khi phát hiện xe chạy quá tốc độ, quá thời gian lái xe liên tục, có biểu hiện mất tập trung, buồn ngủ… trong quá trình lái xe.

Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận cũng kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo đơn vị bảo trì và cơ quan liên quan khẩn trương đưa vào hoạt động hệ thống đèn chiếu sáng tại các nút giao và hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Ba Bàu (đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và cầu vượt).

Ban này cũng đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng cầu vượt trên đường quốc lộ 1 tại nút giao đường dẫn vào cao tốc với quốc lộ 1 (Km 1717+593); đề nghị Ban Quản lý dự án 7 khẩn trương kiểm tra, rà soát, sửa chữa khắc phục, hoàn thiện các công trình hạ tầng cao tốc, hàng rào bảo vệ đường bộ cao tốc bị ngã đổ và các hạng mục phát sinh trên địa bàn các huyện.

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã đưa vào khai thác, vận hành từ ngày 19/5/2023. Công trình có tổng mức đầu tư 10.853 tỷ đồng, được khởi công vào cuối tháng 9/2020.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài 100,8 km. Tuyến có mặt cắt ngang 4 làn xe lưu thông hai chiều, trên tuyến bố trí các vị trí dừng xe khẩn cấp với khoảng cách 4-5 km/điểm trên cùng một chiều xe chạy. Kích thước mỗi vị trí có chiều dài 270 m (gồm 170 m đoạn dừng xe, phạm vi ra vào mỗi phía 50m), bề rộng mặt 2,5 m, bề rộng lề 0,75 m.