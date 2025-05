TIN NHANH: Cầu đường vừa khánh thành đã sụt 'nuốt' ô tô: Người gặp nạn có được bồi thường?

TPO - Chủ đầu tư dự án Gia An Lakeside bị đình chỉ kinh doanh; TP Huế dự thu hơn 1.900 tỷ từ đấu giá đất và trụ sở cũ của công an; TP HCM sẽ điều chỉnh quy hoạch khu Bình Quới - Thanh Đa; Hải Dương đấu giá khu “đất vàng”, khởi điểm 2.271 tỷ;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 13/5.

TPO - Những ngày qua, đông đảo học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) đang háo hức từng ngày để tham gia chương trình “Điều em muốn nói: Phòng chống hút thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” do Báo Tiền Phong phối hợp với Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức tại trường THPT Hà Huy Tập. Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên Báo Tiền Phong, hệ sinh thái Báo Tiền Phong và Livestream trên fanpage Báo Tiền Phong vào chiều 14/5/2025.