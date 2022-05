Tin mới vụ thuốc giả Molnupiravir ở Thụy Sĩ ghi 'sản xuất tại Bình Dương'

TPO - Quá trình xác minh, lực lượng chức năng tại tỉnh Bình Dương không tìm ra địa chỉ và công ty nơi được cho là điểm sản xuất thuốc Molnupiravir mà phía Hải quan Thụy Sĩ phát hiện hàng giả.

Trưa 7/5, đại diện Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp các bên liên quan tiến hành điều tra, xác minh địa chỉ, tên công ty ghi trên nhãn mác thuốc Molnupiravir giả phát hiện tại Thụy Sĩ.

“Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng đã nhanh chóng rà soát trên địa bàn. Quá trình xác minh, trên địa bàn không có địa chỉ giống như thông tin in trên nhãn mác thuốc. Có một địa chỉ gần giống với thông tin trên nhãn mác thuốc nhưng con đường đó chỉ có chiều dài chưa tới 30m và không có công ty nào hoạt động. Có khả năng địa chỉ và tên công ty trên nhãn mác là giả mạo”, đại diện Công an TP Thuận An cho hay.

Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết, Thanh tra sở này phối hợp với đơn vị tiến hành xác minh, làm rõ thông tin thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir sản xuất tại Bình Dương được phía Thụy Sỹ thông báo là hàng giả.

Theo ông Chín, ngay trong chiều qua (6/5), đoàn kiểm tra đã tìm đến địa điểm in trên nhãn thuốc. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Trước đó vào ngày 5/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) nhận thông tin của Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam gửi cảnh báo khẩn từ Tổng hành dinh WHO liên quan đến thuốc giả Molnupiravir (thuốc điều trị COVID-19) phát hiện tại Thụy Sỹ.

Theo cảnh báo này, Hải quan Thụy Sỹ đã phát hiện thuốc giả Molnupiravir 400mg, dạng bào chế nang cứng, quy cách đóng gói: lọ 20 viên nang cứng, trên nhãn có thông tin ghi “Manufactured by Công ty TNHH, Chi nhanh 1 so 40 dai, P. An Phu, Tx. Thuan An, Tinh Binh Duong, Vietnam”.

Kết quả kiểm nghiệm thuốc cho thấy, thuốc không chứa hoạt chất như ghi trên nhãn, do vậy cơ quan chức năng xác định đây là thuốc giả.

Bình Dương hiện có hai công ty được Bộ Y tế cấp phép sản xuất thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 là Công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam (đường số 8, KCN VSIP I, TP Thuận An) và Công ty Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm (đường Đại lộ Tự Do, KCN VSIP I, TP Thuận An).