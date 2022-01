Tin mới vụ công ty tuyên bố có hàng chục ha sâm Ngọc Linh ở Kon Tum

TPO - Theo báo cáo bước đầu của đoàn kiểm tra huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), chỉ có 2 người được Công ty Sâm Việt Nam cung cấp hợp đồng liên kết trồng sâm và diện tích, tuy nhiên chỉ có vài luống cây.

Ngày 10/1, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết, đã có đơn vị báo kết quả xác minh việc Công ty Sâm Việt Nam (khai trương cuối tháng 11/2021 tại tỉnh Kon Tum) công bố trồng 10 ha vườn sâm tại tỉnh Kon Tum. Cũng theo lãnh đạo chi cục này, đơn vị đang đốc thúc các đơn vị còn lại sớm hoàn tất báo cáo kết quả xác minh để gửi Sở NN&PTNT tỉnh.

Theo báo cáo bước đầu của đoàn kiểm tra huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), chỉ có 2 người được Công ty Sâm Việt Nam cung cấp hợp đồng liên kết trồng sâm và diện tích, tuy nhiên chỉ có vài luống cây.

Trong đó, ông A.N. ở xã Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông) xác nhận ký hợp đồng với Công ty Sâm Việt Nam nhưng nhiều nội dung không được thể hiện rõ như việc hợp tác, số lượng cây, hạt giống sâm Ngọc Linh, vị trí và diện tích trồng.

Cụ thể, ông A.N. xác nhận năm 2020 có bán cho công ty trên 500 cây sâm Ngọc Linh với tổng số tiền 200 triệu đồng; công ty sau đó đã gửi ông A.N. số cây này để trồng tại tiểu khu 226, xã Ngọc Lây. Một năm sau, 500 cây sâm Ngọc Linh này cho thu hoạch gần 1.000 hạt, sau đó ông A.N. được thuê 100 nghìn đồng/ngày để gieo tại vườn.

Ngoài ra, ông A.G. cũng ở xã Ngọc Lây, bán cho Công ty Sâm Việt Nam 50 cây sâm Ngọc Linh ở tiểu khu 225, với giá 100 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Duyên - Giám đốc Công ty Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum, cho biết, đơn vị cũng có hợp đồng Công ty cổ phần Dược liệu Núi Ngọk (tiền thân là Công ty Sâm Việt Nam), liên doanh, liên kết đầu tư trồng cây dược liệu, dự án rộng 3 ha. Tuy vậy, theo bà Duyên, từ năm 2019 đến nay, họ không thực hiện nên diện tích đó đã được thu hồi và đang trồng cây ngũ vị tử, sa nhân tím và một số cây rừng để lấy bóng mát trồng cây dược liệu dưới.

Trong khi đó, cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Kon Tum) cho biết đã gọi điện cho một lãnh đạo Công ty sâm Việt Nam đến làm việc, tuy nhiên đại diện công ty viện lý do để không gặp.

Trước đó, báo chí phản ánh Công ty Sâm Việt Nam công bố trồng 10 ha sâm, trong đó có 8 ha ở xã Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông) và 2 ha ở xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei, Kon Tum). Trong ngày ra mắt trụ sở, Công ty Sâm Việt Nam vẫn tuyên bố tung ra "hàng nghìn" sản phẩm được chế biến từ sâm Ngọc Linh.