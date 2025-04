Tiện ích all-in-one chuẩn quốc tế cùng chính sách hiếm có hút gia đình trẻ về The S-Vista

Không gian sống tiện nghi với đầy đủ tiện ích là mơ ước của nhiều người về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. The S-Vista (Vinhomes Ocean Park 1) hiện thực hóa giấc mơ này bằng dòng sản phẩm căn hộ all-in-one chuẩn quốc tế cùng chính sách hiếm có - Tổ ấm an vui.

Ngôi nhà all-in-one hấp dẫn gia đình trẻ

Theo khảo sát từ One Mount Group, căn hộ chung cư là một kênh đầu tư hấp dẫn và là loại hình đáp ứng nhu cầu ở thực của các gia đình trẻ. Trong đó, nhóm khách hàng này thường bị thu hút bởi các căn hộ thiết kế hiện đại, tích hợp đầy đủ tiện ích nội khu, như trường học, siêu thị, khu vui chơi, công viên… mang lại cuộc sống tiện nghi, phù hợp với lối sống đô thị.

Nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy, gia đình trẻ là nhóm khách hàng nổi bật góp phần tạo nên xu hướng chuyển cư về các đô thị vệ tinh. Bởi ngoài vấn đề liên quan đến tài chính, các gia đình trẻ ngày nay đặt chất lượng, trải nghiệm sống lên hàng đầu.

Chia sẻ về xu hướng này, chị Diễm My (28 tuổi) cho biết: “Khoảng cách giờ không phải tính bằng km mà bằng thời gian di chuyển; giá trị căn hộ không phải tính bằng tiền mà còn là giá trị của cảm xúc, của chất lượng cuộc sống”.

Từ quan điểm đó, các trung tâm phát triển mới của Thủ đô như khu Đông đã trở thành tọa độ an cư được nhiều người trẻ lựa chọn. Nơi đây vẫn còn quỹ đất rộng để phát triển các dự án có đầy đủ tiện ích. Chưa kể, khu vực được quy hoạch hạ tầng “khủng”, ngoài các tuyến đường đã hiện hữu như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nút giao Cổ Linh, Vành đai 3… vẫn còn nhiều dự án trọng điểm đang được tăng tốc triển khai, như Vành đai 3.5, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, sân bay Gia Bình (Bắc Ninh), Metro số 8… Khi các hạ tầng này đi vào khai thác, thời gian di chuyển từ khu Đông vào nội đô hay tới các tỉnh, thành lân cận càng được rút ngắn.

Theo One Mount, khu Đông là một trong những đầu tàu dẫn dắt thị trường BĐS Hà Nội trong năm 2025 không chỉ nhờ hạ tầng mà còn nhờ nguồn cung chất lượng cao. Trong đó, The S-Vista - tòa căn hộ thuộc Vinhomes Ocean Park 1 được ví như “ngôi sao sáng” khi sở hữu tiện ích all-in-one chuẩn quốc tế, không gian sống xanh, cùng chính sách hiếm có được áp dụng với dòng sản phẩm hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao.

Nhẹ gánh tài chính sở hữu nhà sang

The S-Vista lọt “mắt xanh” các gia đình trẻ, đầu tiên, là nhờ giá trị nội tại của dự án. Mỗi căn hộ tại đây đều được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu công năng và chú trọng việc đưa các yếu tố tự nhiên vào không gian sống. Cộng hưởng với vị trí đắc địa bậc nhất Vinhomes Ocean Park 1 khi tọa lạc trên đại lộ 52m, chủ nhân The S-Vista sở hữu tầm view “triệu đô”, ôm trọn công trình biểu tượng - Đại học VinUni có kiến trúc châu Âu tráng lệ nổi bật giữa không gian xanh mát.

Tại nội khu, cư dân The S-Vista sẽ được thỏa sức trải nghiệm các tiện ích vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đáp ứng mọi nhu cầu và lứa tuổi: sân chơi sắc màu cho trẻ nhỏ, đường dạo bộ rợp bóng cây xanh dành cho người cao tuổi; sân tập thể thao đa dạng bộ môn, bể bơi “mui trần” bốn mùa dành cho các gia đình....

Bộ sưu tập tiện ích này càng đồ sộ khi mở rộng ra ngoại khu Vinhomes Ocean Park 1. Cư dân được trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng ngay trong lòng đô thị với Hồ Ngọc Trai rộng 24,5ha, bãi biển nhân tạo Crystal Lagoon quy mô 6,1ha với bờ cát trắng mịn, hàng dừa xanh ngát.

Bên cạnh chất sống nghỉ dưỡng như tại các resort hạng sang, mọi nhu cầu của cư dân về học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, mua sắm cũng được đáp ứng bởi các tiện nghi sống cao cấp, gồm: trường học chuẩn quốc tế đủ các cấp học của Vinschool, hay Brighton College Vietnam, bệnh viện quốc tế Vinmec, thiên đường mua sắm Vincom Mega Mall…

Đáng chú ý, cơ hội sở hữu chốn an cư hoàn hảo The S-Vista hiện đang dễ dàng hơn bao giờ hết khi chủ đầu tư trợ lực cho khách mua bằng bộ ba chính sách bán hàng độc đáo. Theo đó, thanh toán sớm trong 25 ngày kể từ ngày ký cọc, khách sẽ nhận mức ưu đãi lên đến 10% giá trị căn hộ; thanh toán theo tiến độ với 100% giá trị căn hộ trong 60 ngày kể từ ngày ký cọc, sẽ nhận mức ưu đãi 5%. Nếu vay ngân hàng, khách cũng không phải lo lắng khi được hỗ trợ 0% lãi suất cho 70% giá trị căn trong 18 tháng.

Đặc biệt, các chủ nhân của The S-Vista còn được áp dụng chính sách đặc quyền mang tên “Tổ ấm an vui” trong giai đoạn từ nay đến hết ngày 30/4/2025. Chính sách này hỗ trợ tiền thuê nhà cho 100 căn hộ đầu tiên trong 12 tháng, với giá trị lên tới 5 triệu đồng/tháng. Đồng nghĩa, các gia đình gần như không phải bận tâm về tiền thuê nhà trong thời gian chờ thi công, hoàn thiện tổ ấm tại The S-Vista. Ngoài ra, 50 chủ nhân đầu tiên còn được tặng gói hoàn thiện nội thất trị giá 30 triệu đồng/căn.

“Chính sách quá tâm lý của chủ đầu tư khi giải đúng bài toán khó của nhiều gia đình trẻ khi mới bắt đầu xây dựng tổ ấm riêng. Nhờ đó, vợ chồng mình đã mạnh dạn mua một căn hộ 2PN tại The S-Vista mà nhàn tênh về tài chính”, chị Diễm My chia sẻ.