Thương hiệu 'vàng trắng' trăm năm đồng hành cùng đất nước

Trong những năm qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vẫn luôn giữ vững các mặt hoạt động và không ngừng phát triển, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh; đảm bảo lợi nhuận, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và là một trong 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2024, theo công bố của Tạp chí Forbes Việt Nam.

Ba trụ cột phát triển

VRG là một trong những doanh nghiệp tiên phong có thành tích xuất sắc trong thực thi chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, gắn với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Trách nhiệm xã hội – Bảo vệ môi trường.

Hiện VRG đang quản lý 115 công ty, gồm 99 công ty con và 16 công ty liên kết. Trong số 99 công ty con có 63 công ty trồng cao su (với tổng diện tích vườn cây 397.882 ha, gồm 283.430 ha trong nước, 87.772 ha tại Campuchia và 26.680 ha tại Lào), 10 công ty chế biến gỗ, 6 công ty khu công nghiệp, 11 công ty công nghiệp và dịch vụ, 9 công ty thuộc ngành khác.

Không chỉ là ngành kinh tế mạnh của cả nước, VRG còn có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc phòng; đóng góp không nhỏ vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tổng số lao động toàn Tập đoàn trên 83.000 người. Trong đó, lao động tại Campuchia và Lào trên 21,6 ngàn người, chiếm tỷ lệ 26%; lao động đồng bào dân tộc trên 20,5 ngàn người, chiếm tỷ lệ 24,7%; lao động nữ 35,3 ngàn người, chiếm tỷ lệ 42,5%.

Ông Nguyễn Long Hải - UV Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá: “Hơn một thế kỷ đã trôi qua với nhiều thăng trầm biến đổi của lịch sử - xã hội, nhờ công sức trí tuệ của bao lớp cán bộ công nhân nối tiếp mà ngành cao su đã tồn tại và từng bước phát triển, tạo được hiệu quả kinh tế, góp phần ổn định an sinh xã hội vùng sâu, miền núi; góp phần giữ gìn an ninh quốc phòng và chung tay cùng xây dựng nông thôn mới và là sứ giả của tình hữu nghị các nước láng giềng Lào, Campuchia”.

Đặc biệt, theo ông Hải, VRG đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước, nhất là tạo sức bật mạnh mẽ cho ngành Cao su Việt Nam.

Việc giữ vững sự ổn định, phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không chỉ đóng góp một lượng lớn ngân sách cho Nhà nước mà còn giúp cho sự ổn định cuộc sống của hơn 81 nghìn cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động tại các địa bàn có đơn vị của Tập đoàn trú đóng, hoạt động, trong đó phần lớn là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Thông qua đó đã góp phần bảo vệ vững chắc an ninh biên giới. Đây là một nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Hiện nay, VRG là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành, trong đó trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su là ngành kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh với khoa học công nghệ, đào tạo; làm nòng cốt thúc đẩy ngành công nghiệp Cao su Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết: Với trên 244.588 ha tập trung ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, cây cao su ở Bình Phước thực sự là “vàng trắng” tạo nguồn lực dựng xây quê hương, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho hàng chục ngàn lao động, đóp góp tỷ trọng khá vào nguồn thu ngân sách tỉnh hàng năm. Sự đóng góp của cây cao su không chỉ về mặt kinh tế, mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới; giải quyết việc làm và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; xây dựng cơ sở hạ tầng và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thông tin đối ngoại với các nước bạn Lào và Campuchia.