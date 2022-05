Thước phim đưa đồng đội trở về

TP - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, đã có bao tấm gương chiến đấu hy sinh của quân và dân để giành lại độc lập tự do cho tổ quốc, trong đó có những chiến sĩ không cầm súng ở ngoài chiến tuyến nhưng đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi lịch sử 30/4/1975. Họ là những văn nghệ sĩ nhạc sĩ Cao Việt Bách là một minh chứng.

TPO - Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, MV ca nhạc “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt gây bức xúc trong dư luận bởi tinh thần tiêu cực, bạo lực ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ.