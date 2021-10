TP - Dù Chính phủ đã có hẳn một Nghị quyết “thích ứng an toàn” (128) cách đây nhiều ngày, nhưng người dân vẫn hồi hộp chờ tin tức cập nhật từ các địa phương trên toàn quốc thực hiện. Bởi vì, việc mỗi địa phương hiểu và triển khai khác nhau một quy định chung, không còn lạ.

Phần nhiều các địa phương tỏ ra thận trọng nghe ngóng với phương châm “nghiên cứu” để có chính sách mới. Cá biệt như An Giang, công dân muốn ra ngoài tỉnh phải có đơn, lúc về phải theo dõi sức khỏe 2 tuần; Thừa Thiên- Huế vừa phát sinh một mã số điện tử (QR code) khai báo riêng; may mà Lâm Đồng sửa nhanh quy định cách ly tập trung cả người tiêm đủ 2 mũi… Chưa kể vẫn còn hiện tượng có địa phương lấn cấn với các Chỉ thị 15, 16, trong khi diễn biến đời sống đã có những thay đổi.

Sợ “mở cửa” có lẽ giống biểu hiện “kinh cung chi điểu” (chim sợ cành cong). Đó là tâm lý sợ trách nhiệm nên phát sinh những kiểu văn bản đọc mãi không thể hiểu nổi hoặc ra văn bản thăm dò. Đó là chưa kể, ở một số nơi vẫn còn tư duy “rào làng”. Nếu ví “thích ứng an toàn” như một con đường cao tốc, hỗ trợ lưu thông mạch máu kinh tế, nỗi sợ kể trên cùng tư duy tiểu nông giống ông chủ chiếc xe hơi đời mới thà đi đường làng còn hơn chạy nhanh trên cao tốc lo gặp tai nạn.

Đối với người dân, mọi gói an sinh khó bằng tự mưu sinh linh hoạt. Chính quyền phải quản trị làm sao để người dân được lưu thông an toàn, thuận tiện kiếm sống. Thắt lưng buộc bụng chỉ là tạm thời. Không thể để những “công dân xanh” đã tiêm đủ 2 mũi và người có kháng thể luẩn quẩn trước một số quy định thận trọng quá mức, an toàn cho ai đó.

Những ngày gần đây, nhiều chuyến xe chở đội ngũ ngành y lần lượt tạm biệt các bệnh viện dã chiến để trở về đơn vị cũ. Ngược lại, những người chạy xe máy về quê lánh dịch cũng lác đác lên đường quay về thành phố - nơi những khu công nghiệp, nhà máy đang chờ đợi vận hành đủ công suất. Nha Trang, Lâm Đồng đã hé cửa với du lịch. Vài bãi biển đã đón khách nội tỉnh. Nhiều chuyến bay, ô tô khách đã nổ máy sẵn sàng. Nhiều tỉnh đã lần lượt bỏ chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ. Nên nhớ rằng chỉ số phục hồi kinh tế địa phương không chỉ là một biện pháp an dân, mà còn là thước đo năng lực quản trị của người đứng đầu bộ máy công quyền. Cả thế giới, nơi nào phủ đủ vắc xin, nơi đó có vùng xanh và cuộc sống hồi sinh trở lại.

Dám nghĩ, dám làm, dám quyết, dám chịu trách nhiệm, tố chất ấy cần lắm thay cho lãnh đạo thời nay.