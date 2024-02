Thực hư phim Tết của Trấn Thành chèn ép suất chiếu khiến một phim Việt khác phải rời rạp

TPO - Phim Tết "Mai" của Trấn Thành nhanh chóng đạt kỷ lục về doanh thu trong ngày đầu ra mắt. Song, tác phẩm lại tạo luồng tranh luận khi được nhà rạp ưu ái với suất chiếu dày đặc, thậm chí khiến phim khác phải dời lịch.

Đúng như dự đoán, Mai – Trấn Thành đạo diễn – nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu. Trong ngày đầu ra mắt, tác phẩm đạt hơn 22 tỷ đồng theo số liệu của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập).

Thành tích này giúp Mai lập kỷ lục là phim có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử, vượt mặt Nhà bà Nữ.

Tuy nhiên, doanh thu của Mai tạo nghi vấn với nhiều người vì phim dán nhãn T18 (cấm khán giả dưới 18 tuổi). Hơn nữa, tác phẩm lại được ưu ái với nhiều suất chiếu mỗi ngày trong khi các phim khác chỉ có suất chiếu nhỏ giọt.

Số suất chiếu dày đặc

Theo thống kê của Box Office Vietnam, trong ngày đầu phát hành Mai bán được khoảng hơn 270.000 vé trên 3.554 suất chiếu.

Số suất chiếu của phim cao gấp ba lần so với phim đứng ở vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp là Gặp lại chị bầu (Nhất Trung đạo diễn), gấp 8 lần so với Sáng đèn (Hoàng Tuấn Cường) và gấp 11 lần so với Trà (Lê Hoàng).

Trong ba ngày công chiếu, Mai liên tục phủ sóng dày đặc, chiếm hết suất chiếu giờ đẹp. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ thắc mắc khi phim của Trấn Thành được ưu ái quá nhiều suất chiếu trong ngày: Trung bình cứ nửa tiếng hoặc một tiếng lại có suất chiếu.

Đây không phải là lần đầu phim của Trấn Thành gây nghi vấn về việc chèn ép suất chiếu. Năm ngoái, Nhà bà Nữ cũng từng khiến khán giả tranh luận vì được các nhà rạp ưu ái đặc biệt. Kết quả là dự án lập kỷ lục về doanh thu, trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời với hơn 450 tỷ đồng.

Gần nhất, phim Đất rừng phương Nam do Trấn Thành sản xuất cũng gây xôn xao vì lý do tương tự, thậm chí phim vẫn có suất chiếu rất cao dù đã giảm nhiệt, doanh thu tăng chậm sau nhiều tuần ra mắt.

Thực tế, chiến lược phủ sóng của phim Trấn Thành không quá khó hiểu. Bởi lẽ, dự án được đạo diễn công bố với mức đầu tư rất cao, lên đến 50 tỷ đồng. Con số này là hiếm gặp so với một tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, tình cảm. Do đó, để thu lợi nhuận thì ít nhất phim phải đạt doanh thu gấp đôi, thậm chí gấp ba.

Năm ngoái Trấn Thành cũng từng tiết lộ Đất rừng phương Nam chỉ đạt mức hòa vốn nếu vượt mốc 100 tỷ đồng. Thế nên lần này con số anh và ê-kíp mong đợi chắc chắn phải cao hơn nhiều.

Thông thường, số suất chiếu của các phim sẽ được nhà rạp tăng giảm tùy theo nhu cầu của thị trường. Các phim hay và được chú ý sẽ được nhà phát hành ưu tiên hơn các phim kém thu hút.

Với tên tuổi của Trấn Thành, Mai nghiễm nhiên trở thành dự án được chú ý nhất mùa Tết năm nay. Song, sự chênh lệch rõ ràng về số lượng suất chiếu cho thấy tỷ lệ phân chia giữa các phim không đều. Khán giả cũng không có nhiều sự lựa chọn khi ra rạp để giải trí.

Một phim Việt phải dời lịch

Mai của Trấn Thành không chỉ lấn át các phim Việt mà còn gây khó khăn cho phim ngoại.

Phim hoạt hình Spy x Family hay bom tấn Argylle Siêu điệp viên chỉ có khoảng 450–550 suất chiếu trên toàn quốc. Các dự án không được xếp vào giờ đẹp, gây khó khăn cho người mua vé. Nếu muốn xem phim, họ phải mua vé vào suất sớm nhất buổi sáng hoặc suất trễ nhất trong ngày.

Khi ra rạp, khán giả chỉ có thể chọn xem phim của Trấn Thành hoặc phải sắp xếp thời gian để xem các phim khác theo đúng khung giờ phù hợp.

Gần nhất, ê-kíp Sáng đèn đã phải tuyên bố dời lịch chiếu vì không thể đạt được doanh thu như kỳ vọng. Tính đến hiện tại, phim chỉ thu hơn 700.000 triệu đồng, rất thấp so với phim Việt chiếu Tết.

Với lý do mong muốn tiếp cận đông đảo khán giả hơn, nhà sản xuất quyết định dời phim sang giữa tháng 3.

Dưới bài đăng thông báo dời lịch chiếu của phim Sáng đèn, nhiều bình luận lại nhắc đến Trấn Thành: "Tôi nghĩ đây là quyết định đúng đắn do phim của Trấn Thành đang chiếm ưu thế về suất chiếu", "Ngày có vài suất ít ỏi, còn lại là phim của Trấn Thành, nên dừng là đúng"…

Đây là trường hợp khá hiếm hoi khi có phim chiếu rạp được hai ngày và dời lịch chiếu. Năm ngoái, phim Siêu lừa gặp siêu lầy (Võ Thanh Hòa đạo diễn) cũng đã dự đoán trước tình hình nên đã dời lịch chiếu để “né” phim của Trấn Thành là Nhà bà Nữ.

Mùa phim Tết năm nay có tín hiệu tích cực hơn năm ngoái khi có đến bốn phim Việt cùng ra rạp. Nhưng thực tế, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Mai của Trấn Thành.

Chưa bàn đến chất lượng, thành tích kém ấn tượng của các phim Việt khác tại phòng vé vẫn là điều đáng tiếc cho các nhà làm phim.

Box Office Vietnam nhận định Tết Nguyên đán là mùa phim sôi động nhất trong năm đối với thị trường Việt Nam. Song, với số suất chiếu bất bình đẳng thì đây không còn là nơi “cả làng đều vui”.

Trái lại, đó sẽ là mùa phim buồn chán khi mà chỉ có một tác phẩm độc chiếm phòng vé.