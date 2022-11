Thủ tướng yêu cầu TPHCM thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

TPO - Xác định đầu tư công là một trong những vấn đề then chốt trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị TPHCM đẩy nhanh nhiệm vụ này bởi tổng lượng vốn đầu tư công năm 2022 lớn hơn so với mọi năm.

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với TPHCM về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT – XH), giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm. Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo các bộ, ngành.

Kinh tế TPHCM phục hồi đáng kể

Phát biểu định hướng buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta tự hào rằng sau đại dịch nghiêm trọng, đến thời điểm này, tình hình KT – XH thành phố đạt thành tích ngạc nhiên; đại dịch bào mòn sức lực như thế nhưng GRDP của thành phố tiếp tục tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, chỉ số phát triển công nghiệp tăng đến 17,3%, tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố đạt 50 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ…

Cũng theo Thủ tướng, thu ngân sách thành phố đạt 457.000 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 tổng thu ngân sách cả nước, qua đó tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu của thành phố trong nhiệm vụ chiến lược này. Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự được kiểm soát tốt, hoạt động đối ngoại hoàn thành tốt, đảm bảo an ninh lương thực và góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới.

Liên quan đến điều này, Thủ tướng cho biết năm 2023 trọng tâm trong hợp tác quốc tế là an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Vừa rồi, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng giá thịt heo để khuyến khích người nông dân nuôi heo, đặc biệt là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán với nhu cầu tăng cao.

“11 tháng qua, TPHCM đã đóng góp quan trọng vào thành quả chung của đất nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đảm bảo tăng trưởng tốt. Trong thành tích chung, có đóng góp rất quan trọng của TPHCM, thể hiện vai trò đầu tàu kinh tế, động lực phát triển của đất nước và cũng truyền cảm hứng cho sự phát triển chung của đất nước. Chính phủ ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền thành phố, cộng đồng doanh nghiệp thành phố”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhìn nhận những vấn đề khó khăn đặt ra hiện nay, đặc biệt là thị trường chiến lược EU đã ảnh hưởng đến Việt Nam khiến tình hình sản xuất kinh doanh trong nước bị thu hẹp, thị trường lao động cũng chịu ảnh hưởng theo. Ngoài ra, tình hình bất động sản, chứng khoán... cũng gặp nhiều khó khăn và tác động, rủi ro.

Từ những vấn đề đặt ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, TPHCM có nhiều việc phải làm, nhưng thành phố cần chọn một số việc làm trước. Trong đó, đầu tư công là một trong những vấn đề then chốt. Đặc biệt, năm nay rất cần đẩy nhanh bởi tổng lượng vốn đầu tư công năm 2022 lớn hơn so với mọi năm, riêng cho hệ thống giao thông đã hơn 100.000 tỷ.

“TPHCM hãy cố gắng, Chính phủ và các bộ ngành cũng sẽ đồng hành tháo gỡ với thành phố, thúc đẩy đầu tư công của thành phố bởi tỷ lệ đầu tư công của thành phố chiếm tỷ lệ lớn của cả nước. Chúng ta còn nhiều khó khăn cả về bên ngoài lẫn trong nước. Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương cùng thành phố làm một số việc và người dân, doanh nghiệp, các tổ chức mỗi người cũng cố gắng thêm một chút, góp thêm các biện pháp... thì mới có thể vượt qua được”, Thủ tướng nêu rõ.

Giải ngân đầu tư công đạt 34%

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết với việc thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, đến nay, dự kiến có 15/19 chỉ tiêu KT – XH chủ yếu năm 2022 cơ bản đạt và vượt kế hoạch; có 2/19 chỉ tiêu dự kiến không đạt (Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân trong GRDP và tiếp tục duy trì đạt phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi) và có 2/19 chỉ tiêu chưa đủ cơ sở tính toán và đánh giá (Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP).

Về tiến độ giải ngân, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết đến hết ngày 25/11, tổng số vốn đã giải ngân là 12.665,955/ 37.463,673 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34%.

Thành phố đã triển khai các yêu cầu, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhằm đạt được tỷ lệ giải ngân cao nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung chỉ đạo sâu sát công tác giải ngân kế hoạch vốn, bằng nhiều giải pháp thông qua việc ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, thành lập 3 tổ công tác để tăng cường các giải pháp hỗ trợ cho các nhóm dự án có số vốn được giao lớn trong trong năm 2022; chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...