Bao giờ dự án chống ngập 10 nghìn tỷ tại TPHCM hoàn thành?

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, dự án chống ngập do triều trong 1 năm qua không tiến triển được nhiều do vướng mắc các thủ tục. Vừa qua, UBND thành phố đã làm việc với nhà đầu tư và thống nhất trong tháng 11 này sẽ tái ký phụ lục hợp đồng và tiến hành các bước thi công tiếp theo. Mục tiêu đến tháng 11/2023 sẽ hoàn thành dự án.

Chiều 24/11, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị 9 đã tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè và Cần Giờ, sau Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri nêu ý kiến phản ánh một số vấn đề nổi cộm hiện nay trên địa bàn thành phố lẫn phạm vi địa phương.

Cử tri Hồng Vân (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) cho biết, do đang trong mùa mưa nên nhiều tuyến đường lớn ở huyện thường xuyên ngập nước, những lúc triều cường còn khiến nước dâng cao, tràn vào nhà dân. Trong khi đó, dự án chống ngập trên địa bàn (dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng - PV) đã làm nhiều năm nhưng hiện bị đình trệ. Cử tri mong muốn công trình sớm hoàn thiện để giúp dân bớt khổ do ngập nước.

Ngoài ra, người dân vùng ngoại ô thành phố cũng bày tỏ phấn khởi khi thấy kinh tế thành phố phục hồi sau đại dịch. Tuy nhiên, trong dịp cuối năm, một số doanh nghiệp không có đơn hàng, buộc phải cắt giảm lao động. Cử tri mong chính quyền hỗ trợ, đảm bảo phúc lợi xã hội cho lượng người lao động mất việc kể trên.

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, dự án chống ngập do triều trong một năm qua không tiến triển được nhiều do vướng mắc các thủ tục trong bối cảnh dự án đã hoàn thành được 90% khối lượng công việc.

Theo ông Mãi, vừa qua, UBND TPHCM đã làm việc với nhà đầu tư và thống nhất trong tháng 11 này sẽ tái ký phụ lục hợp đồng.

“Sau khi tái ký hợp đồng, nhà đầu tư cần 2 tháng sắp xếp tín dụng, 6 tháng để hoàn thiện. Mục tiêu đến tháng 11/2023 sẽ hoàn thành dự án này”, Chủ tịch UBND TPHCM thông tin.

Đánh giá vấn đề chống ngập của thành phố là chuyện nan giải, ông Phan Văn Mãi cho rằng khi hoàn thành dự án này thì có thể cải thiện được phần nào nhưng cũng không thể giải quyết được hết tình trạng ngập. UBND TPHCM đã giao Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu để tham mưu các dự án chống ngập.

Về tình hình khó khăn của doanh nghiệp dịp cuối năm, ông Mãi cho biết, ngoài các đơn vị giới thiệu việc làm tham gia hỗ trợ người lao động tìm việc mới, thành phố cũng đã có kế hoạch chăm lo cho công nhân mất việc, giãn việc. Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố chuẩn bị ngân sách khoảng 150 tỷ đồng để chăm lo cho công nhân khó khăn trong dịp Tết.