Thủ tướng mong muốn Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn sớm đưa Khánh Hòa trở thành “thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển."

Tối 1/4, tại Quảng trường 2/4 - Nha Trang, đã diễn ra lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023). Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng hàng nghìn người dân địa phương.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh đã ôn lại chặng đường 370 năm hình thành, xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Cách đây 370 năm (năm 1653), Cai cơ Hùng Lộc hầu vâng mệnh Chúa Nguyễn Phúc Tần tiến hành công cuộc mở mang, khai khẩn vùng đất từ đèo Cả đến sông Phan Rang và lập nên dinh Thái Khang với 2 phủ trực thuộc là Thái Khang và Diên Ninh. Sau đó, vùng đất này được đổi tên thành dinh Bình Khang, dinh Bình Hòa, trấn Bình Hòa. Vào năm 1832, dưới thời vua Minh Mạng được đổi tên thành tỉnh Khánh Hòa và địa danh này tồn tại đến ngày nay.

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Khánh (giai đoạn 1975 - 1989) và tỉnh Khánh Hòa sau này luôn phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, đạt được nhiều thành tích quan trọng.

“Giai đoạn 2016 - 2020, quy mô GRDP của tỉnh xếp thứ 24/63 tỉnh, thành trong cả nước, là một trong 18 tỉnh có điều tiết ngân sách về Trung ương. Năm 2022, kinh tế của tỉnh đã phục hồi mạnh mẽ sau dịch COVID-19 với GRDP tăng 20,7% - mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Đặc biệt, năm 2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW xác định mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và thành một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ”, ông Nguyễn Hải Ninh cho biết.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong chặng đường đã qua.

“Khánh Hòa là vùng đất của ‘xứ Trầm, biển Yến’. Người dân nơi đây hiền hòa, thân thiện, thuần hậu, phóng khoáng, trọng nghĩa, trọng tình, luôn thắm đượm tình yêu quê hương, đất nước và luôn sẵn sàng đấu tranh cho những giá trị cao đẹp. Khánh Hòa cũng là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Ngày 24/2/1930, chưa đầy 1 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa chính thức được thành lập. Từ đó, nhân dân Khánh Hòa đã anh dũng chiến đấu, không ngừng nỗ lực vươn lên dưới sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước”, Thủ tướng biểu dương.

Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý tỉnh Khánh Hòa phải biết phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương để “bứt phá với tầm nhìn trở thành một thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, người dân có cuộc sống ấm hạnh phúc; một hình mẫu về kinh tế phát triển xanh, sinh thái và đa lĩnh vực.”

Để đạt được mục tiêu đó, Thủ tướng đưa ra 5 giải pháp để Khánh Hòa thực hiện trong thời gian tới.

Thứ nhất, đưa Khánh Hòa trở thành “thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao”.

Thứ hai, hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân gắn với tăng cường năng lực và phẩm chất của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu.

Thứ ba, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, sinh thái và sáng tạo. Tận dụng các tiềm năng và lợi thế, đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với giữ gìn, phát triển và phát huy truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa, con người tỉnh Khánh Hòa.

Thứ tư, phát triển kinh tế - xã hội lấy người dân làm trung tâm; người dân vừa là mục tiêu, động lực vừa là người được hưởng lợi từ thành quả phát triển. Thứ năm, Khánh Hòa có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh do đó phát triển kinh tế - xã hội cần đặt trong sự bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

“Khánh Hòa tự hào với lịch sử 370 năm đã qua và có một tương lai rực rỡ phía trước. Tôi tin tưởng rằng với những thành tựu đạt được, những kinh nghiệm đã tích lũy được, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Khánh Hòa sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống tốt đẹp và những giá trị lịch sử, văn hóa, con người; khai thác hiệu quả các nguồn lực để tiếp tục có những bước phát triển nhanh, bền vững, để các thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn tự hào về vùng đất ‘xứ Trầm, biển Yến”, Thủ tướng tin tưởng.

Sau lễ mít tinh kỷ niệm là chương trình biểu diễn nghệ thuật Khánh Hòa - Xứ Trầm tỏa hương. Với 3 chương “Linh thiêng và huyền thoại; bất khuất - kiên cường; khát vọng bừng sáng - vững bước tương lai”, chương trình đã tuyển chọn các làn điệu dân ca, các ca khúc nổi tiếng, ca khúc được viết mới về tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi tự hào trong đời sống xã hội cũng như góp phần phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, quảng bá tiềm năng kinh tế - xã hội của tỉnh và giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của 200 ca sĩ, diễn viên múa chuyên nghiệp, cùng 400 nghệ nhân, diễn viên quần chúng.