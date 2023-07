Thủ tướng: Cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo rà soát các quy định để cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý, gây khó khăn, phát sinh chi phí cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Chỉ thị, hiện vẫn còn nhiều thủ tục hành chính quy định phải có phiếu lý lịch tư pháp; một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân còn lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động.

Cùng với đó, một số tỉnh, thành phố chưa chủ động giải quyết để kịp thời đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tăng đột biến thời gian gần đây, dẫn tới tình trạng chậm trễ, ùn ứ gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, Thủ tướng yêu cầu có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định.

Các bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, hoặc đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính liên quan để cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư không đúng quy định pháp luật gây khó khăn, phát sinh chi phí cho người dân.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan thực hiện phân quyền cho Sở Tư pháp khai thác, tra cứu Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp nhằm tăng tính chủ động, chịu trách nhiệm, giảm thời gian, chi phí thực hiện. Tham mưu cho Chính phủ báo cáo Quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện tại thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An, trình Chính phủ sớm nhất có thể.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng giải pháp triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu của cơ quan thi hành án dân sự, cơ sở dữ liệu do ngành Công an quản lý, cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng, Toà án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế nghiên cứu, xây dựng giải pháp triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID của Chính phủ. Trên cơ sở đó sơ kết, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc triển khai thực hiện toàn quốc.