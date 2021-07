Thu Quỳnh tự cách ly để chạy sóng Hương vị tình thân phần 2, tiết lộ Thy sẽ 'mặn' hơn

TPO - Đoàn làm phim “Hương vị tình thân” vẫn đang gấp rút ghi hình để kịp phát sóng. Phần 2 “Hương vị tình thân” bắt đầu từ tập 72, tiếp tục khung giờ 21h tối thứ 2 tới thứ 6 hằng tuần trên VTV1.

Tự cách ly gia đình

Diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ với PV Tiền Phong, để chuẩn bị cho đợt quay tiếp theo của “Hương vị tình thân”, cô tự cách ly với bố mẹ và cu Be. Chuyện này không lạ, bởi năm ngoái khi cả đoàn phim “Những ngày không quên” chạy đua quay phim tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, Thu Quỳnh cũng tự giác cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Hỏi so với năm ngoái, đợt cách ly này có gì khác không, Thu Quỳnh chia sẻ, năm nay biến chúng Delta nguy hiểm hơn nên cũng không tránh khỏi lo lắng hơn đôi chút.

Hơn nữa, phải xa cậu con trai cưng cũng khiến người làm mẹ như Thu Quỳnh rưng rưng. Cậu Be nhớ mẹ, thường xuyên gọi điện, biết không được gặp mẹ rất buồn. “Nghe mẹ giải thích rằng đi làm phim phải gặp nhiều người nên không thể gặp con và ông bà ngoại, Be hiểu chuyện và nghe lời, nhưng trông thương lắm vì vẻ mặt rất cam chịu”, Thu Quỳnh kể.

Dù vậy mẹ con Thu Quỳnh vẫn may mắn vì có chỗ dựa vững chắc là ông bà ngoại. Mấy năm qua, bố mẹ đỡ đần Thu Quỳnh chăm sóc cu Be rất chu đáo. Be mỗi ngày khôn lớn và thể hiện sự chững chạc, rất hiểu và chia sẻ với công việc của mẹ. Be cũng là cậu bé có thiên hướng nghệ thuật, có nhạc cảm tốt từ khi còn nhỏ.

Vất vả vì Khánh Thy đa nhân cách

Nhân vật Khánh Thy của Thu Quỳnh trong “Hương vị tình thân” khiến khán giả phân hóa, tranh luận khá gay gắt. Nhiều khán giả chưa quên được ấn tượng với Thu Quỳnh trong vai My “sói” của “Quỳnh búp bê” hay Huệ trong “Về nhà đi con”, cho nên nhiều người không tránh khỏi có những lời bình chê bai diễn xuất. Tuy nhiên Khánh Thy cũng là nhân vật mới mẻ trong sự nghiệp diễn xuất của Thu Quỳnh.

Thu Quỳnh được thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau, từ vai hiền lành cam chịu như Thu Huệ cho tới vai đanh đá, phản diện độc ác như My “sói”. “Vai Khánh Thy khó hơn My sói nhiều. Vì Thy có nhiều bộ mặt và nhiều tính cách khác nhau. Thy đa nhân cách nên tôi cũng vất vả”, Thu Quỳnh cười.

Ở cuối phần 1, Khánh Thy của Thu Quỳnh có sự đột phá khá mạnh ở cả tình huống phim lẫn thần thái. Diễn xuất của Thu Quỳnh trong những màn đối đáp thâm sâu khó lường với Phương Nam (Phương Oanh) khiến khán giả thốt lên “My sói trở lại”. “Trong phần 2, câu chuyện của Khánh Thy mạch lạc hơn. Kịch bản có nhiều đoạn “mặn” hơn nên Thu Quỳnh cũng có cơ hội thể hiện”, Thu Quỳnh chia sẻ.

Thu Quỳnh đang đứng trước cơ hội đánh bay định kiến của khán giả về những vai diễn đóng đinh trước đó, thế nhưng cô vẫn khá khiêm tốn. “Tôi không dám kỳ vọng gì đâu, chỉ biết làm hết sức mình. Vai diễn có thành công hay không phụ thuộc phần nhiều vào phản ứng của khán giả khi xem phim. Tôi chỉ mong vai diễn được khán giả đón nhận”.