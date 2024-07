Thủ phạm có tâm lý lệch lạc xuất hiện trong 'Đội điều tra số 7'

TPO - Mùa 2 phim hình sự "Đội điều tra số 7" tập trung khắc họa chân dung, tâm lý méo mó của kẻ thủ ác và những nguyên nhân bí ẩn đằng sau hành vi phạm tội. Diễn biến tâm lý phức tạp, những màn đấu trí căng thẳng là tình tiết thu hút khán giả.

Phim hình sự Đội điều tra số 7 do Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) sản xuất, lấy chất liệu dựa trên những vụ trọng án do lực lượng cảnh sát hình sự điều tra, phá án thành công.

Phần 1 của Đội điều tra số 7 ra mắt tháng 12/2023. Mùa 2 bấm máy tháng 6, nội dung tiếp tục lấy cảm hứng từ những vụ án ngoài đời thật.

Các tập phim tập trung khắc họa chân dung, tâm lý méo mó của kẻ thủ ác và những nguyên nhân bí ẩn đằng sau hành vi phạm tội. Diễn biến tâm lý phức tạp, nhiều màn đấu trí căng thằng là những tình tiết thu hút khán giả. Trong phim, các diễn viên cũng thực hiện nhiều cảnh hành động, truy bắt tội phạm.

Nữ diễn viên trẻ Đỗ Thụy Hòa tiếp tục vào vai nữ trung úy Vân Quỳnh. Đây là nhân vật đã xuất hiện từ phần 1. Theo ê-kíp sản xuất với thần sắc mạnh mẽ, ngoại hình cá tính, Thụy Hòa được kỳ vọng giữ vững phong độ diễn xuất và để lại dấu ấn cho nhân vật chiến sĩ công an trẻ.

“Vân Quỳnh là cô gái mạnh mẽ, thông minh, mang vẻ đẹp rất riêng của người lính hình sự. Trong công việc, Quỳnh quyết đoán, bản lĩnh, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ", Thụy Hòa chia sẻ.

Nhân vật nữ công an đòi hỏi diễn viên phải thực hiện nhiều hành động mạo hiểm, trong đó có những cảnh quay cháy nổ, rượt đuổi. Nữ diễn viên đều phải tự thực hiện để tạo cảm giác chân thật cho người xem.

“Cảnh quay khó nhất trong mùa 1 là phân đoạn Vân Quỳnh bị xe đâm dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Tôi phải tự thực hiện được cảnh quay đó mà không có diễn viên hỗ trợ. Đạo diễn và các thành viên trong đoàn phim đều căng thẳng khi quay cảnh này", diễn viên Thụy Hòa kể.

Đội điều tra số 7 do Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND - chỉ đạo nội dung. Trong phần 1, phim lấy nguyên mẫu từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội và ghi hình bối cảnh chính tại số nhà 7 phố Thiền Quang - trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội.