Thủ đoạn gây sức ép với chủ tịch phường, đội trưởng trật tự xây dựng của nhóm 'đếm tầng'

TPO - Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, nhóm đối tượng do Nguyễn Quang Dũng (SN 1986, quê Thái Nguyên) cầm đầu, lập 18 trang web có tên giống với báo chính thống để đăng tải các thông tin công trình có dấu hiệu vi phạm, rồi gửi đường link nhằm gây sức ép, cưỡng đoạt tài sản của cá nhân, tổ chức...