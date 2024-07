Thông tin về đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc

TPO - Mưa bắt đầu từ đêm 28/7, kéo dài đến khoảng 31/7 trên diện rộng ở miền Bắc với cường độ mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đó khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa nhiều nhất. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ đêm 28/7 đến 31/7, khu vực miền Bắc có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong đó mưa lớn nhất ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ với tổng lượng mưa cả đợt từ 70-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực đồng bằng mưa cả đợt từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi đón mưa dông, ngày 27/7, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%. Từ ngày 28/7 nắng nóng dịu dần ở khu vực này.

Trước đó, từ 23-24/7, do ảnh hưởng của bão số 2 đổ bộ trực tiếp, miền Bắc đón một đợt mưa rất lớn diện rộng, riêng Hải Phòng, thủ đô Hà Nội ghi nhận lượng lên tới trên 300mm trong một ngày. Do mưa lớn kéo dài, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất đã xảy ra ở nhiều địa phương như Điện Biên, Sơn La, Hà Nội, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay (26/7) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 30mm như Vĩnh Hậu A (Bạc Liêu) 37.8mm, Viên An Đông (Cà Mau) 48.4mm, An Sơn (Kiên Giang) 30.9mm.

Dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong nhiều ngày tới, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.