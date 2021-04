Thông tin mới vụ người phụ nữ tổ chức đám tang giả cho mình

TPO - Người phụ nữ ở huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) tổ chức đám tang giả cho chính mình bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 9/4, nguồn tin cho biết, Công an huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bà Trần Thị Tuyến (56 tuổi, ngụ ấp Phước Hoà A, thị trấn Cù Lao Dung) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự

Theo đó, qua quá trình điều tra, bà Tuyến khai nhận lí do tổ chức đám tang giả nhằm trốn tránh việc trả nợ của một số người mà bị can đã vay tiền.

Như đã đưa tin, chiều 29/3, hàng xóm thấy xe chở quan tài vào nhà bà Tuyến ở ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung. Gia đình bà Tuyến sau đó làm đám tang theo phong tục địa phương. Cáo phó ghi người phụ nữ này từ trần ngày 27/3, tại thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thời gian hạ huyệt được dự kiến là 9 giờ 30 phút ngày 31/3.

Những người đi viếng đám tang cho biết, các con của bà Tuyến nói không khớp thông tin về cái chết của người mẹ. Đứa này nói mẹ té sông chết ở Đồng Tháp, đứa kia nói mẹ bị tai nạn giao thông. Có đứa nói bà Tuyến bị bệnh chết ở khu vực biên giới Campuchia. Qua qua sát, chiếc quan tài có kích thước khá nhỏ so với dáng người của bà Tuyến. Nghi có chuyện khuất tất xảy ra nên người dân trình báo cơ quan chức năng.

Để làm rõ nguyên nhân bà Tuyến tử vong trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp với tổ phòng, chống dịch COVID-19 của huyện tiến hành phun thuốc khử trùng nơi đám tang. Cơ quan điều tra cũng thuyết phục gia đình cho mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi.

Sáng 31/3, nắp quan tài được mở ra thì mọi người không thấy thi thể của bà Tuyến mà chỉ có nhiều nhánh hoa huệ và 3 bao cát. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp cùng VKSND huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan.Trong quá trình lực lượng làm việc, bà Tuyến xuất hiện tại gia đình. Lúc này, cơ quan công an tiến hành mời bà về trụ sở để phối hợp điều tra.

Sau đó cơ quan CSĐT Công an huyện Cù Lao Dung tạm giữ hình sự bà Trần Thị Tuyến để điều tra, làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi ai là bị hại của bà Tuyến nên hệ với cơ quan CSĐT công an huyện Cù Lao Dung hoặc công an tỉnh Sóc Trăng để phối hợp làm rõ.