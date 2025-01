Thời tiết xấu khiến tàu metro TPHCM tạm dừng hoạt động

TPO - Cơn mưa trái mùa vào chiều 14/1 khiến tàu metro số 1 TPHCM tạm dừng hoạt động. Hành khách phải chờ gần 1 giờ để tiếp tục hành trình.

Chiều 14/11, TPHCM có mưa trái mùa trên diện rộng. Cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM xảy ra tình trạng ùn ứ.

Cùng thời điểm này, hành khách tại các nhà ga tuyến metro số 1 TPHCM cho biết họ nhận được thông báo tàu tạm ngừng phục vụ vì lý do thời tiết. Thời gian hành khách phải chờ để tàu hoạt động lại là gần 1 giờ.

Theo đại diện công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC1, đơn vị vận hành tuyến), thời tiết nhiễu động khiến hệ thống an toàn được kích hoạt. Việc hệ thống an toàn được kích hoạt sẽ phụ thuộc vào tùy cấp độ mưa và sức gió. “Sau khi các đơn vị rà soát, đảm bảo an toàn, tàu đã được vận hành trở lại bình thường”- đại diện đơn vị vận hành thông tin.

Đây là lần thứ hai hoạt động của tàu metro số 1 TPHCM bị gián đoạn vì lý do thời tiết. Trước đó, vào chiều 27/12/2024, TPHCM xuất hiện mưa trái mùa rất lớn trên diện rộng.

HURC1 cho biết, mưa to kèm dông và sấm sét vào chiều 27/2, dẫn đến hệ thống bảo vệ an toàn điện toàn tuyến metro 1 được kích hoạt. Do đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã quyết định tạm dừng lịch trình chạy tàu, đưa tàu về các nhà ga nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách đồng thời tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống của tuyến.

Cũng theo HURC1, do trong giai đoạn đầu vận hành, việc quyết định dừng và rà soát toàn bộ hệ thống theo quy trình là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía bắc nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ lấn tây, nhiễu động gió đông (gây mưa) hoạt động yếu và tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ. Dự báo TPHCM sẽ tiếp tục có mưa trái mùa vào chiều tối mai (15/1).