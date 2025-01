Trời TPHCM tối sầm, mưa trái mùa diện rộng gây ngập úng nhiều nơi

TPO - Chiều 14/1, TPHCM xuất hiện mưa trái mùa trên diện rộng, bầu trời tối sầm. Mưa lớn kết hợp với kỳ triều cường rằm tháng Chạp khiến các tuyến đường ven sông, kênh rạch, vùng trũng thấp bị ngập úng.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, chiều 14/1, khu vực TPHCM xuất hiện mưa lớn ở hầu hết các quận, huyện. Cơn mưa trái mùa vào thời điểm tan tầm khiến tình hình ùn tắc giao thông xảy ra, nhiều người dân vất vả di chuyển.

Ngoài ra, mưa lớn kết hợp với triều cường rằm tháng Chạp khiến các tuyến đường ven sông, kênh rạch, vùng trũng thấp bị ngập úng.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện nay áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía bắc nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ lấn tây, nhiễu động gió đông (gây mưa) hoạt động yếu trên khu vực Nam Bộ.

Trong bản tin phát đi chiều 14/1, cơ quan khí tượng này cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực Bình Chánh, quận 7, TP. Thủ Đức, huyện Hóc Môn và một số quận trung tâm.

“Trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực các quận huyện trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 2-10mm, có nơi trên 10mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin.

Nhiều tỉnh, thành Nam bộ có mưa trái mùa

Cũng theo Đài Khí Thủy văn khu vực Nam bộ, ngoài khu vực TPHCM, chiều 14/1, mây dông đang phát triển, dự báo gây mưa rào và kèm theo dông, sét trên khu vực các tỉnh: Tiền Giang (huyện Gò Công Đông), Long An (huyện Thủ Thừa, Bến Lức), Đồng Nai (huyện Nhơn Trạch, Long Thành, TP. Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú), Bình Dương (Dĩ An, TP. Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo), Bình Phước (huyện Đồng Phú, Bù Đăng).

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó mây dông xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-10mm, có nơi trên 15mm.