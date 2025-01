Nam bộ có nơi 19 độ, người dân TPHCM lạnh buốt khi ra đường

TPO - Không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ lạnh hơn trong những ngày giữa tháng Chạp. Sáng nay, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 20 - 21 độ C, có nơi xuống 19 độ C khiến người dân phải khoác thêm áo, mang bao tay… để giữ ấm cơ thể khi ra đường.

Sáng 13/1, người dân TPHCM đón ngày mới trong thời tiết se lạnh, trời quang, ít mây, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 20 - 21 độ C, có nơi chỉ 19 độ C. Nhiều người phải khoác thêm áo, mang bao tay để giữ ấm cơ thể khi ra đường.

Chia sẻ với PV, anh Trần Công Hậu (ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) cho biết, sáng nay khi dậy sớm đi làm, anh cảm thấy thời tiết lạnh hơn những ngày trước.

“Lúc hơn 6 giờ sáng, tôi xem trên điện thoại thì thấy app dự báo thời tiết hiển thị nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 21 độ C nhưng cảm nhận thực tế là còn lạnh hơn”- anh Hậu nói.

Tương tự, theo Kim Ngân (ngụ quận 6, TPHCM), thời tiết se lạnh từ những ngày qua, nhưng với cảm nhận của mình, chị Ngân cho rằng sáng nay thời tiết có phần lạnh hơn những ngày trước. Chị Ngân nói: “Tôi cảm giác lạnh buốt tay khi lái xe đi làm vào sáng sớm”.

Số liệu thực đo của cơ quan khí tượng cho thấy nhiều nơi ở Nam bộ có nhiệt độ giảm xuống dưới 19 độ C vào sáng nay. Chủ yếu tại các trạm ở khu vực miền Đông Nam bộ như Phước Long (Bình Phước), Tà Lài, Long Khánh (Đồng Nai), Tây Ninh,… Ngoài ra, một số nơi tại các tỉnh, thành Miền Tây Nam bộ vào sáng nay nhiệt độ thấp nhất cũng xuống dưới 20 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) tiếp tục có cường độ suy yếu chậm. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung bộ hoạt động với cường độ ổn định. Gió Đông Bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Dự báo từ ngày 14 - 15/1, không khí lạnh được tăng cường trở lại phía bắc nước ta. Áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ tiếp tục duy trì. Khoảng ngày 15 - 16/1, nhiễu động gió Đông trên cao (gây mưa) hoạt động yếu ở Nam bộ.

Từ những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ trong những ngày tới tiếp tục se lạnh. Nguyên nhân của đợt giảm nhiệt này là do không khí lạnh tiếp tục tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam.

“Độ ẩm giảm, chất lượng không khí giảm, trời se lạnh về đêm và sáng sớm có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ khuyến cáo.