Thời tiết TPHCM tiếp tục se lạnh, đêm có mưa rào

Sáng 11/1, thời tiết TPHCM tiếp tục se lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung và Nam Trung Bộ hoạt động với cường độ ổn định. Gió Đông Bắc có cường độ mạnh dần.

Trong những ngày từ nay đến 20/1, áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường, sau có cường độ ổn định và suy yếu, đến khoảng ngày 14-15/1 được tăng cường trở lại.

“Độ ẩm giảm, chất lượng không khí giảm, trời se lạnh về đêm và sáng sớm có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện nay thời tiết biển có mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Trạm Huyền Trân có mưa rào, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, độ cao sóng 2,25-2,75m.

Vùng biển ngoài khơi TPHCM có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo ngày và đêm 11/1, vùng biển TPHCM có Gió Đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, độ cao sóng 3-5,5m, vùng biển ven bờ gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, biển động nhẹ. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi.

Tàu thuyền và các hoạt động khác các vùng biển ngoài khơi TPHCM đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.

Trong hôm nay (11/1), thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.