Thi tốt nghiệp THPT 2023: In sao đề thi 3 vòng độc lập

TP - Năm nay, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn, lưu ý các địa phương thực hiện đúng quy định về in sao, vận chuyển đề thi, tổ chức coi thi, tránh xảy ra sai sót, ngăn chặn gian lận thi.

Bộ GD&ĐT hướng dẫn các địa phương lựa chọn khu vực in sao đề thi phải là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi. Người không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi.

Trong khu vực in sao đề thi, không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ 1 điện thoại cố định có chức năng ghi âm và có loa ngoài đặt tại vòng 2 được công an kiểm soát liên tục 24 giờ/ngày; mọi cuộc liên lạc đều phải ghi âm, bật loa ngoài để nghe công khai, phải ghi nhật ký có chữ ký của người trực tiếp liên lạc và có sự chứng kiến, xác nhận của công an và người làm nhiệm vụ giám sát tại khu vực này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 giữ nguyên phương thức như năm ngoái và được tổ chức từ ngày 27-29/6. Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi vào ngày 18/7.

Vòng 1 là vòng in sao đề thi chỉ gồm thành viên Ban in sao đề thi có tiếp xúc trực tiếp với đề thi. Đây là khu vực khép kín, cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi mở đề thi gốc và bắt đầu in sao đến khi thi xong môn cuối cùng. Quy định yêu cầu tất cả cửa sổ các phòng phải đóng kín và được công an niêm phong. Các khoảng trống thông ra bên ngoài phải bịt kín bằng vật liệu bền, chắc, không thể xuyên thấu.

Vòng 2 là vòng bảo vệ bên trong chỉ có 1 công an và 1 người làm nhiệm vụ giám sát. Khu vực này cũng khép kín, tiếp giáp với vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng. Cán bộ vòng này là đầu mối giao tiếp giữa vòng 3 với vòng 1, có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ vòng ngoài chuyển vào vòng trong. Hằng ngày, cán bộ phải kiểm tra các đồ vật từ vòng 1 chuyển ra như: bát đũa, đồ ăn, đồ uống...

Cuối cùng là vòng 3, vòng bảo vệ ngoài tiếp giáp với vòng 2. Những người thực hiện nhiệm vụ gồm; công an và nhân viên bảo vệ phải trực liên tục 24 giờ/ngày.

60% học sinh THPT xen lẫn học sinh GDTX

Về coi thi, Bộ GD&ĐT hướng dẫn giám đốc Sở GD&ĐT quyết định chọn một số điểm thi với số phòng thi phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi. Bố trí cho thí sinh thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) dự thi cùng với thí sinh lớp 12 giáo dục THPT năm học 2022-2023 bảo đảm số lượng chiếm ít nhất 60% tổng số thí sinh của điểm thi.

Việc sắp xếp phòng thi thực hiện tự động bằng chức năng của hệ thống quản lý thi. Trưởng điểm thi chịu trách nhiệm tổ chức thu điện thoại của những người đang thực hiện nhiệm vụ trước mỗi buổi thi.

Trưởng điểm thi quy định một số cách đánh số báo danh trong phòng thi cho từng buổi thi và tổ chức cho cán bộ coi thi thứ hai bắt thăm cách đánh số báo danh đồng thời với bắt thăm phòng thi trước buổi thi. Việc phát đề thi trong phòng thi được thực hiện theo một trong hai cách, gồm phát theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới hoặc ngược lại.

Đề thi, đáp án kỳ thi Tốt nghiệp THPT chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “tối mật”. Theo đó, thời hạn bảo vệ đề thi của các bài thi/môn thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của bài thi/môn thi trắc nghiệm và hết hai phần ba (2/3) thời gian làm bài của bài thi tự luận.