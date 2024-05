Thi thể người đàn ông nổi trên mương nước ở Bắc Giang

TPO - Ngày 18/5, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đang điều tra, xác minh thi thể một người đàn ông nổi trên mương nước.

Trước đó, người dân xã Mỹ Thái phát hiện một tử thi nổi trên mương nước và trình báo Cơ quan Công an. Nhận được tin báo, lực lượng công đến khám nghiệm hiện trường và xác minh, điều tra vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Lạng Giang cho biết, kết quả xác minh ban đầu, thi thể người đàn ông nổi trên mương nước ở xã Mỹ Thái là ông T. V. P (SN 1974, trú ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang). Ông P hay đi mò cua bắt ốc và đầu óc ông có lúc không được bình thường. Nguyên nhân ban đầu ông P tử vong do bị ngạt nước. Hiện Công an huyện Lạng Giang tiếp tục điều tra vụ việc.