Thêm 15 ca nghi mắc COVID-19, TP Biên Hòa phong tỏa 11 khu vực dân cư

TPO - Đồng Nai ghi nhận 15 ca nghi mắc COVID-19 tại TP Biên Hòa. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng từ các ca mắc COVID-19 ở chợ Bình Điền.

Ngày 8/7, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, trong đêm 7/7, TP Biên Hòa đã triển khai các biện pháp xử lý 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, bao gồm: 5 ca tại phường Phước Tân có nguồn lây từ Công ty Growmax Long Thành; 2 ca tại phường Hố Nai từ F1 lên F0 và nguồn lây từ chợ ở TP HCM; 2 ca ở phường Tân Biên từ F1 lên F0; 2 ca ở Tân Hòa từ F1 lên F0; 2 ca ở Hóa An lây từ chợ đầu mối Thủ Đức và chợ đầu mối Bình Điền; 1 ca ở Tân Vạn có nguồn lây từ Công ty Indec Senkyo; 1 ca ở trảng Dài có nguồn lây từ chợ hoa Hồ Thị Kỷ, TP HCM.

Ngành y tế địa phương nhận định 2 ca ở P.Hóa An liên quan đến chợ cá Hóa An và chợ sau Công ty TNHH Pouchen Việt Nam rất phức tạp, nguy cơ lây lan cộng đồng rất cao. Trung tâm dịch vụ công ích thành phố đã phối hợp với ngành y tế thành phố triển khai lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho tiểu thương buôn bán tại chợ Hóa An. Công tác lấy mẫu xét nghiệm được tiếp tục trong sáng ngày 8/7. Đồng thời tiếp tục truy vết ca nghi nhễm có lịch trình phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao.

Theo đó, ca nghi mắc COVID-19 là anh L.Q.P., 28 tuổi, ở trọ tại tổ 18, KP An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, làm nghề chạy xe dạo, chở thuê cho chủ vựa cá tên L, U.O.

Ngày 1 và 2/7, anh P. đi lấy cá tại chợ Bình Điền, TP HCM. Ngày 4/7 và 5/7 nghỉ ở nhà trọ. Ngày 6/7, đi làm tại chợ đêm Hóa An từ 22 giờ đến 2 giờ sáng ngày 7/7. Lúc 8 giờ ngày 7/7, anh P. đến Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn tại tổ 8, KP Đồng Nai, phường Hóa An làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 để làm giấy đi đường. Kết quả test nhanh anh P. 2 lần dương tính, đang chờ kết quả xét nghiệm PCR.

Để ngăn chặn dịch bệnh có nguy cơ lây lan, các ngành chức năng TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, truy vết đối với người đi cùng chuyến xe lấy cá tại chợ Bình Điền với anh P.; những người anh P. đã tiếp xúc tại Phòng khám Đông Sài Gòn, Tạm thời phong tỏa Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn để khử khuẩn. Tạm thời phong tỏa dãy phòng trọ có 5 phòng nơi anh P. đang ở. TP Biên Hòa cũng đã thiết lập 11 vùng phong tỏa cách ly trong thời gian 21 ngày.