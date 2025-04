The Royal Villa: Sản phẩm tiềm năng tại Vinhomes Vũ Yên thu hút giới nhà giàu

Được ví như viên ngọc quý trên đảo Vinhomes Royal Island, phân khu Hoàng Gia đã lọt “mắt xanh” của nhiều khách hàng trong giới nhà giàu bởi phong cách thiết kế hiện đại châu âu, môi trường sinh thái trong lành, tràn ngập màu xanh.

Phân khu Hoàng Gia có tổng diện tích mặt nước lên tới 30ha bao gồm biển nước mặn, sông xanh tự nhiên, hồ nước lớn nhỏ và bể bơi khoáng đạt. Tại đây, chủ nhân sẽ được tận hưởng trọn vẹn chất sống như resort mỗi ngày khi tất cả các dinh thự đều sở hữu vườn trước nhà rộng 2,5m cùng bãi biển riêng phía sau rộng đến 50m mở ra tầm view đặc sắc, không gian khoáng đạt, chan hòa thiên nhiên.

Đan xen với hệ thống mặt nước rộng lớn, Phân khu Hoàng Gia còn sở hữu bộ sưu tập 4 công viên chủ đề có cảnh quan độc đáo giúp cư dân tận hưởng cuộc sống xanh đúng nghĩa. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến công viên Europa Park rộng tới 20.000m2 nằm chính giữa phân khu, bên trong có bể bơi bốn mùa Pha Lê rộng gần 2000m2 và công viên ven sông rộng gần 8.700m2, không chỉ là nơi thư giãn lý tưởng mà còn mang đến trải nghiệm sống chất lượng cho những cư dân tương lai.

Bước chân ra khỏi cổng chào Bát mã, cư dân Hoàng Gia cũng sẽ lạc bước giữa một "lá phổi xanh" với quy mô lên tới 359 ha (chiếm 40% diện tích đại đô thị). Đó là 31 công viên cùng hệ thống các sân tập thể thao bao phủ khắp dự án, gồm 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời, tổ hợp sân tennis, sân cầu lông, các vườn tập dưỡng sinh… mở ra cuộc sống tràn đầy năng lượng, giúp cư dân nâng cao sức khỏe toàn diện cả về thân - tâm - trí.

Chất sống trong lòng "đặc khu" Hoàng Gia

Phân khu Hoàng Gia hấp dẫn khách hàng còn bởi chất sống chất lượmg, toát lên ngay từ phong cách kiến trúc mang đậm dấu ấn châu Âu. Cư dân có thể bắt gặp nét đặc trưng này ngay từ cổng chào trên trục đường chính Tương Lai giao với đường Hoàng Gia 2, với kích thước bề thế và các họa tiết hoa văn được trang trí cầu kỳ. Trong đó, đáng chú ý là cỗ xe Bát Mã Vương Tộc dát vàng mang nghĩa thịnh vượng - phát đạt - thành công, giúp cư dân cảm thấy luôn được chào đón mỗi khi trở về nhà.

Tại phân khu Hoàng Gia thuộc thành phố Đảo Hoàng Gia, các căn biệt thự đơn lập dát vàng 18k The Royal Villa đều sở hữu diện tích đất và diện tích sử dụng lớn đủ phục vụ cho một gia đình nhiều thế hệ… Đặc biệt, có những căn dinh thự The Royal Villa lên tới 750m2, mặt tiền rộng lên tới hơn 18m, lòng đường trước nhà cũng có kích thước vượt trội hơn lên tới 20m. Toàn bộ các căn The Royal Villa tại đây đều được khoác lên mình vẻ đẹp cổ điển, sang trọng châu Âu với các cột, vòm có hoa văn tinh xảo được dát vàng

Cùng với vẻ đẹp về kiến trúc là hệ thống tiện ích 5 sao giúp cư dân được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tiện nghi như: Sau nhà là biển mặn cát trắng, Sân Golf kế cận ngay bên nhà,vài bước chân là TTTM Vincom Mega Mall - thiên đường mua sắm, vui chơi giải trí với hàng trăm thương hiệu nổi tiếng thế giới, chỉ mất vài phút là tới Vinpearl Horse Academy, bến du thuyền Royal Park Vũ Yên để được trải nghiệm những môn thể thao quý tộc…

Sống tại "The Royal Villa": Cuộc sống tiện nghi, xứng tầm đẳng cấp thượng lưu

Cùng với sự đủ đầy về vật chất, cư dân phân khu Hoàng Gia cũng có đời sống tinh thần phong phú nhờ hàng loạt lễ hội được tổ chức tại Phố đi bộ Công viên Vũ Yên, Công viên Hàn Quốc K-Park, Quảng trường Hoàng Gia châu Âu Royal Square.

Không gian sống độc đáo, những tiện ích đặc quyền xứng tầm là những yếu tố khẳng định vị thế và những giá trị về tinh thần của chủ nhân The Royal Villa thuộc phân khu Hoàng Gia, đồng thời khiến dự án này được khách hang thượng lưu khao khát sở hữu.

Với hệ tiện ích nội, ngoại khu đặc biệt, phân khu Hoàng Gia không chỉ mang đến những dinh thự siêu sang trọng mà còn kiến tạo nên một không gian sống xanh, hòa quyện giữa thiên nhiên. Đây cũng chính là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt khiến cho phân khu Hoàng Gia trở nên đáng sống hơn hẳn so với các phân khu còn lại của dự án.

Vinhomes áp dụng chính sách bán hàng riêng cho sản phẩm The Royal Villa tại phân khu Hoàng Gia (Vinhomes Royral Island, Vũ Yên, Hải Phòng): Ưu đãi về ở sớm tới 12%,thời gian áp dụng đến 30/6/2025; Hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng; Ưu đãi tới 3% khi thanh toán tiến độ chuẩn; Ưu đãi tới 10,5% khi thanh toán sớm; Ưu đãi thành viên VinClub tới 1,7%.

Với mức giá bán chính sách hấp dẫn từ Vinhomes, chỉ từ 26 tỷ cho căn biệt thự siêu vip The Royal Villa diện tích 270-300m2, và 35 tỷ cho sản phẩm 380-450m2.

Thông tin liên hệ:

Đại diện Kinh doanh và phân phối chính thức:

Hotline: 096 700 6666

Địa chỉ: VPBH Đảo Vũ Yên, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Xem chi tiết tại: https://vinhomesvuyenhaiphong.com