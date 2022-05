The Koradise: bất động sản phong cách Hàn đầu tiên tại Việt Nam

Nằm ngay giao lộ trung tâm đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, shophouse The Koradise đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng bởi tiềm năng kinh doanh quá lớn. The Koradise giới hạn chỉ 94 sản phẩm đang được SouthernLand Việt Nam độc quyền phân phối.

Thiên đường mua sắm phong cách Hàn Quốc

The Koradise ra đời từ sự hợp tác của hai ông lớn bất động sản hàng đầu là Daewoo E&C (Hàn Quốc) và Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Đây cũng là những shophouse cao cấp bậc nhất của đại đô thị nghỉ dưỡng Meyhomes Capital Phú Quốc với quy mô lên đến 300ha tọa lạc tại Nam Phú Quốc.

The Koradise sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay trên giao lộ Công viên Sông và đại lộ trung tâm An Thới rộng 36m. Trong đó, trục Công viên Sông là trục cảnh quan quan trọng nhất của Meyhomes Capital Phú Quốc, nơi tập trung hàng loạt tiện ích như công viên Ánh Sáng, nhà hát Ánh Sáng... Đây cũng là khu vực phố đi bộ, không gian tổ chức sự kiện âm nhạc, lễ hội đường phố mang phong cách Hàn Quốc lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Đại lộ trung tâm An Thới là tuyến đường TRỌNG TÂM của dự án cũng như Thành Phố Phú Quốc, trục giao thương, mua sắm với dày đặc các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, làm đẹp phục vụ du khách đến Phú Quốc nghỉ dưỡng. Ngoài ra, The Koradise còn kết nối thuận tiện tới tuyến phố đi bộ ven biển Bãi Trường rộng 66m, dài 10,68km. Vì thế, lưu lượng du khách tập trung về khu vực The Koradise tham quan, vui chơi giải trí sẽ rất lớn suốt ngày đêm.

Bên cạnh vị trí đắc địa, thuận tiện khai thác kinh doanh, tiềm năng lợi nhuận lớn, shophouse The Koradise còn sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật so với các sản phẩm thông thường. Tất cả shophouse The Koradise đều được thiết kế tối ưu công năng sử dụng với 2 mặt tiền ra vào giúp chủ nhân vừa ở vừa khai thác kinh doanh thuận tiện. Vật liệu hoàn thiện mặt ngoài sang trọng với 100% mặt tiền tầng 1 và tầng 2 ốp đá granite cao cấp.

Toàn bộ dãy phố The Koradise được trang trí cảnh quan theo chủ đề Kpop và các hình ảnh đặc trưng của đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Khi hoàn thành, The Koradise hứa hẹn sẽ trở thành điểm “check in” lý tưởng và là thiên đường mua sắm phong cách Hàn Quốc ví như một “Seoul thu nhỏ” tại Đảo Ngọc.

Một điểm cộng sáng giá của shophouse Koradise là được thụ hưởng hệ thống tiện ích phong phú của phân khu Olive như công viên sông, công viên hồ, 3 clubhouse đẳng cấp, trung tâm thể thao và dịch vụ thương mại, trường liên cấp quốc tế, công viên băng tuyết Ice Jungle, khu vườn ánh sáng, nhà hát ánh sáng, 31 tiểu công viên nội khu… Đặc biệt, công viên băng tuyết Ice Jungle là công trình lần đầu xuất hiện tại Việt Nam ứng dụng công nghệ cao về ánh sáng sẽ là tâm điểm thu hút du khách đến tham quan. Nhờ đó, các chủ nhân shophouse The Koradise có thể khai thác kinh doanh một cách tốt nhất từ nguồn du khách đến tham quan hay khách lưu trú tại các khách sạn, trung tâm thương mại cũng như cư dân sinh sống trong đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc. Bên cạnh đó còn có nguồn khách du lịch rất lớn lưu trú tại các resort nghỉ dưỡng tại phía Nam đảo Ngọc.

Tiềm năng phát triển vô hạn

Meyhomes Capital Phú Quốc sở hữu vị trí trung tâm của các dự án tại Bãi Trường và Nam Phú Quốc, đồng thời được bao bọc bởi các tuyến đường huyết mạch nối kết giao thương toàn bộ thành phố Phú Quốc như đại lộ trung tâm An Thới, phố đi bộ ven biển Bãi Trường, ĐT 975, ĐT 46, đại lộ Trần Hưng Đạo, đại lộ Bình Minh...

Trong đó đại lộ trung tâm An Thới cắt ngang qua Meyhomes Capital Phú Quốc được ví như cung đường du lịch tỷ đô kết nối trực tiếp các khu nghỉ dưỡng 5 sao và các danh thắng nổi tiếng tại Bãi Trường, Bãi Sao, Mũi Ông Đội, Cáp Treo Hòn Thơm, Bãi Kem… Từ sân bay quốc tế Phú Quốc cũng chỉ mất 20 phút để tiếp cận Meyhomes Capital Phú Quốc. Đây là những lợi thế đang giúp Nam đảo Ngọc nói chung, Meyhomes Capital Phú Quốc trở thành thỏi nam châm thu hút du khách lẫn các nhà đầu tư bất động sản.

Ở một góc độ khác, Meyhomes Capital Phú Quốc sở hữu quy mô của một đại đô thị nghỉ dưỡng được xác định là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa của thành phố Phú Quốc nên hạ tầng đang được đầu tư rất mạnh mẽ. Hệ thống giao thông của dự án được quy hoạch hiện đại, thông minh và mang tính kết nối vùng thuận lợi nhằm khơi dậy mọi tiềm năng phát triển.

Ngoài ra, dự án còn tích hợp hệ thống điện năng lượng mặt trời, nước sạch hiện đại, trường học quốc tế, cơ sở y tế, trung tâm tài chính - văn phòng, trung tâm thương mại, các công trình công cộng tạo điểm nhấn, hệ thống công viên cùng với một số cơ quan hành chính Nhà nước… tạo thuận tiện cho cư dân nội khu và thu hút du khách đến sử dụng dịch vụ. Đây là những giá trị gia tăng mà những dự án thông thường khó so sánh được với Meyhomes Capital Phú Quốc nói chung, The Koradise nói riêng.

Đặc biệt hơn nữa, trong khi các bất động sản nghỉ dưỡng thông thường chỉ có quyền sở hữu 50-70 năm thì các chủ nhân shophouse The Koradise sẽ được cấp quyền sở hữu ổn định, lâu dài, đảm bảo mọi quyền lợi một cách tốt nhất. Bởi Meyhomes Capital Phú Quốc là dự án hiếm hoi nằm trong 6% tổng diện tích đất được cấp quyền sở hữu lâu dài tại thành phố Phú Quốc.

Những ưu thế rõ rệt nói trên lý giải vì sao shophouse The Koradise trở thành “bom tấn” ngay khi vừa được công bố ra thị trường.

