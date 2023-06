'The Idol' có Jennie (BlackPink) đang bị chê là rác phẩm, tục tĩu

TPO - Sau làn sóng chỉ trích tại LHP Cannes, ''The Idol'' - series ngắn của đài HBO với sự góp mặt của Jennie (BlackPink) cuối cùng đã được phát sóng toàn cầu nhưng không nằm ngoài dự đoán, phản ứng của công chúng dành cho phim rất tiêu cực.

Tập 1 có tựa đề Pop Tart & Rat Tales kéo dài gần một tiếng đã giới thiệu tổng quát bối cảnh phim và vai trò của từng nhân vật. Ngay từ cảnh mở đầu, người xem được chứng kiến buổi chụp ảnh bìa album đầy những shot hình khiêu gợi của siêu sao nhạc pop thế giới Jocelyn. Ngay sau đó, cô hay tin ảnh nóng của mình bị phát tán trên mạng. Trong lúc đội ngũ quản lý nháo nhào giải quyết, cô vẫn tỏ ra điềm nhiên, lạnh lùng.

Có thể dễ dàng nhận ra nhân vật Jocelyn được lấy cảm hứng từ ngôi sao nhạc pop một thời Britney Spears: tài năng, gợi cảm nhưng thường xuyên trải qua trầm cảm vì áp lực ngôi sao và những đổ vỡ trong đời sống riêng tư.

Trong một đêm tiệc tùng, Jocelyn gặp gỡ và bắt đầu qua lại với Tedros (The Weekend thủ vai) - chủ hộp đêm, một gã bí ẩn và đang ấp ủ ngấm ngầm một ý đồ sau lưng.

Phim của HBO thường khởi đầu rất chậm, chú trọng vào cài cắm chi tiết, giới thiệu nhân vật trong giai đoạn đầu do đó nội dung tập 1 vẫn chưa đủ đặc sắc để đánh giá. Tuy nhiên, những điểm yếu, những chi tiết phản cảm lại dễ nhìn thấy. Không phải vô cớ khi giới phê bình không tiếc lời chê The Idol tại LHP Cannes.

Đầu tiên phải kể đến sự mờ nhạt của nhân vật do Jennie (BlackPink) đảm nhận. Với thời lượng xuất hiện hết sức hạn chế, nhân vật Dyanne do ngôi sao Hàn Quốc thủ vai được giới thiệu là bạn, đồng thời cũng là vũ công phụ họa của nữ chính Jocelyn. Ấn tượng duy nhất sau tập 1 về Jennie là những màn vũ đạo khiêu gợi khiến cộng đồng mạng bàn tán trái chiều.

Một bộ phim nói về mặt trái của thế giới giải trí, có sự tham gia của một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất toàn cầu (Jennie), sẽ thật lãng phí nếu The Idol không đặt Jennie ở vị trí tương xứng để có thể khai thác sâu hơn về chủ đề mà phim đang hướng đến.

Kế đến là những đoạn thoại và tạo hình “thảm họa” của ngôi sao âm nhạc kiêm đồng sản xuất phim – The Weekend. Kể từ thời điểm xuất hiện, nhân vật Tedros luôn tỏ ra đáng gờm và tiếp cận nữ chính Jocelyn thật dễ dàng bằng những lời nói sến sượng, thiếu thuyết phục, “chỉ có trong phim”. Đa số khán giả phương Tây trên Twitter đều đồng ý rằng The Weekend chính là điểm yếu nhất của The Idol.

Đối với các trang bình luận quốc tế, sự phản cảm đáng chỉ trích của The Idol vẫn chưa được thể hiện hết ở tập một. Tuy nhiên, mọi thứ về The Idol sẵn có đã rất nhàm chán và thô kệch. Tờ CNN nhận định: “Cụm từ ‘cao siêu quá dễ thành lố bịch’ rất thích hợp để nói về The Idol – một show truyền hình đang cố để tỏ ra sexy nhưng không thể. Dù tập mở màn không đến nỗi lố bịch như những đánh giá từ LHP Cannes, bộ phim này chỉ đơn giản cực kỳ nhàm chán, tầm thường”.

Tờ Independent có bình luận mang tính góp ý: “Tuy chưa thể sánh với cách Euphoria đã làm trong việc thể hiện sự hỗn loạn, bất định của thế hệ Gen Z nhưng The Idol vẫn có thế mạnh riêng khi nói về sự đồi trụy, mục rữa của ngành giải trí qua những nhân vật có vấn đề tâm lý đặc thù. Đôi khi làm cho khán giả cảm thấy khó chịu, phản cảm cũng là ý đồ của nhà làm phim”.

Đến hiện tại, The Idol vẫn nhận điểm “cà chua thối” trên trang Rotten Tomatoes, 25% từ giới phê bình và 52% từ khán giả. Trên trang MDb, phim được đánh giá trung bình 5,1/10 điểm, riêng tập 1 nhận về 5,8 điểm. Dù bị chê và nhận điểm thấp, sự chú ý dành cho phim đang có xu hướng ngày càng tăng.