Thế hệ trẻ và cơ hội phát triển bản thân với chương trình DynaGen – Live United

Ngày 27/8/2022, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) - United Way Việt Nam chính thức khởi động Chương trình phát triển thanh niên DynaGen – Live United khóa III tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Chương trình hiện thực hóa mục tiêu của hai tổ chức nhằm kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên phát triển và phát huy tối đa tiềm năng trong quá trình học tập, tạo dựng việc làm, sự nghiệp và hoạt động xã hội. Thông qua các hoạt động tập huấn, hội thảo, tọa đàm, cố vấn nghề nghiệp, kết nối mạng lưới v.v. các bạn trẻ sẽ được nâng cao các kiến thức và kỹ năng còn thiếu, trở nên năng động, nhanh nhạy và thích nghi tốt hơn trong mọi môi trường.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng MSD – United Way Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng thế hệ trẻ - với việc được tiếp cận giáo dục chất lượng và được trao quyền có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình để vừa thành công trong sự nghiệp cá nhân, vừa sống gắn kết và trách nhiệm - trở thành những thủ lĩnh của sự thay đổi, mang lại những giá trị và tác động tích cực cho cộng đồng”.

Bắt đầu mở đơn từ tháng 5/2022, VSF và MSD United Way đã nhận được gần 200 hồ sơ từ các bạn trẻ trong độ tuổi từ 18-25 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Trải qua quá trình tuyển chọn trong 3 tháng, chương trình đã tìm ra 80 thanh niên xuất sắc từ 40 cơ sở học tập và làm việc tham gia vào chương trình huấn luyện năm 2022-2023. Cụ thể, có 52 thành viên đang học tập và làm việc tại Hà Nội và 28 thành viên đến từ TP. Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, Ban tổ chức đã công bố 14 thành viên nhận hỗ trợ tài chính từ chương trình. Theo đó, mỗi bạn sẽ nhận khoản hỗ trợ mới trị giá 1,5 triệu/tháng trong 10 tháng.

Khóa III năm 2022 được thiết kế ấn tượng với nhiều điểm mới, khuyến khích vai trò tiên phong, lãnh đạo, làm chủ bản thân của các bạn trẻ. Trong vòng một năm, 14 hoạt động trong chương trình huấn luyện sẽ được điều hành bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Theo đó, các khóa huấn luyện đa dạng từ phát triển năng lực, phẩm chất cá nhân thông qua các khóa tập huấn với nội dung được cải tiến; phát triển nghề nghiệp qua các chương trình trải nghiệm thực tế, đến hợp tác và kết nối qua các chương trình kết nối quốc tế của mạng lưới Global Youth Leader United.

Đặc biệt, các thành viên đều có cơ hội được tập huấn 1-1 với các cố vấn giàu kinh nghiệm từ nhiều tổ chức uy tín trong chương trình “Cố vấn nghề nghiệp”. Chương trình hứa hẹn giúp các thành viên tìm hiểu rõ hơn về bản thân với các điểm mạnh và điểm cần cải thiện, qua đó có những lựa chọn nghề nghiệp phù hợp và thành công.

DynaGen Live United khóa III còn khuyến khích các thành viên nâng cao giá trị bản thân và đóng góp cho cộng đồng bằng việc thực hiện “Sáng kiến vì cộng đồng” với số tiền tài trợ lên đến 2000 USD/sáng kiến. Các bạn trẻ cũng sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật để triển khai sáng kiến từ VSF và MSD United Way thông qua các tập huấn về quản lý dự án với các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển.

Với vai trò là đơn vị kết nối, huy động các nguồn lực trong xã hội (tài chính, chuyên gia, hiện vật.v.v.), tính đến thời điểm tại, VSF và MSD - United Way Việt Nam đã kêu gọi được một số đơn vị và cá nhân tham gia đồng hành cùng dự án. Trong đó, nhà tài trợ chính là Ngân hàng TMCP Bắc Á và Chương trình Shinhan Square Bridge Việt Nam thuộc Quỹ Hi vọng - Tập đoàn Shinhan (Shinhan Financial Group Hope Foundation). Đồng thời, chương trình tiếp tục nhận được sự đồng hành của Báo Giáo dục & Thời đại.

DynaGen - Live United tiền thân là “DynaGen Initiative – Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên”, được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi xướng từ năm 2019. DynaGen là từ viết tắt của “Dynamic Generation” - nghĩa là “thế hệ năng động”, với mỗi cá nhân là những công dân toàn cầu, sẵn sàng thích ứng, học hỏi và phát triển; Live United để hướng và định vị các cá nhân trách nhiệm trong việc xây dựng một xã hội, hệ sinh thái đoàn kết, hợp tác, tạo xu hướng và dẫn dắt thay đổi. Qua 3 năm triển khai, DynaGen đã giúp hàng trăm sinh viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết trước khi bước vào thị trường lao động.