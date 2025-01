THẾ GIỚI 24H: Ukraine chuẩn bị nối lại quan hệ ngoại giao với Syria

TPO - Reuters đưa tin ngày 2/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang chuẩn bị khôi phục quan hệ ngoại giao với Syria.

Ông Zelensky nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị nối lại quan hệ ngoại giao với Syria và hợp tác trong các tổ chức quốc tế," sau khi nghe báo cáo về chuyến thăm Syria hôm 1/1 của Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Trước đó, ngày 30/6/2022, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria sau khi quốc gia Trung Đông này công nhận nền độc lập của hai tỉnh Donetsk và Lugansk của Ukraine.

Phần Lan kiểm tra tàu Nga nghi liên quan đến sự cố cáp ngầm ở Biển Baltic. Theo cơ quan vận tải Phần Lan, việc kiểm tra thực hiện trong ngày 2/1, nhằm bổ sung cho cuộc điều tra đang được cảnh sát nước này tiến hành. Theo AXSMarine Research - một công ty chuyên theo dõi hoạt động của các đội tàu buôn, một hạm đội gồm các tàu chở dầu thuộc sở hữu của những công ty vận tải biển nhỏ, không có kinh nghiệm vận hành, nhưng lại tích cực tham gia vào hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga.

Italy triệu Đại sứ Iran về vụ bắt giữ nữ nhà báo. Ngày 2/1, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã triệu Đại sứ Iran tại Rome liên quan đến việc một nhà báo Italy bị biệt giam kể từ khi bị bắt tại Tehran 2 tuần trước. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Tajani viết: "Chính phủ Italy đang nỗ lực không mệt mỏi để đưa (nhà báo) Cecilia Sala về nước, như chúng tôi đã làm ngay từ ngày đầu tiên cô ấy bị bắt, và chúng tôi yêu cầu mọi quyền của cô ấy phải được tôn trọng... Chúng tôi sẽ không rời xa Cecilia và cha mẹ cô ấy cho đến khi cô ấy được thả."

Ít nhất 10 người bị bắn bên ngoài một câu lạc bộ đêm ở New York, Mỹ. Ít nhất 10 người đã bị bắn bên ngoài một câu lạc bộ đêm ở thành phố New York, Mỹ, đêm ngày đầu tiên của năm mới. Theo sở cảnh sát thành phố New York, những người bị bắn bao gồm 6 phụ nữ và 4 nam giới bên ngoài một hộp đêm ở quận Queens. Cảnh sát cho biết, nhiều người đã cùng nổ súng và đa phần các tay súng đang trong độ tuổi vị thành niên. Chưa có kẻ tình nghi nào bị bắt giữ và các nạn nhân hầu hết chỉ bị thương nhẹ. Cảnh sát hiện đang điều tra xem liệu đây có phải một vụ tấn công hay trả đũa giữa các băng nhóm ở New York hay không.

Nga đổ lỗi cho Ukraine và Mỹ về việc dừng dòng khí đốt qua Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 2/1 tuyên bố Washington và Kiev phải chịu trách nhiệm về việc dừng dòng khí đốt của Nga tới châu Âu qua Ukraine. Bà Zakharova nhấn mạnh: "Trách nhiệm về việc chấm dứt cung cấp khí đốt Nga hoàn toàn thuộc về Mỹ, Ukraine và chính quyền các quốc gia châu Âu. Họ đã hi sinh phúc lợi của người dân các nước này để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ".

Campuchia tuyên bố đập tan âm mưu gây bạo loạn. Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền tại đất nước Chùa Tháp vừa đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ khẳng định sẽ làm thất bại mọi ý đồ của lực lượng đối lập lưu vong kích động gây bạo loạn và bất ổn trong nước. Trong tuyên bố được đưa ra vào đầu năm mới 2025, ông Sok Eysan, người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền vạch rõ âm mưu của những lãnh đạo lưu vong thuộc đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đã bị giải tán trong việc kích động dư luận người dân gây bạo loạn và bất ổn trong nước.

Lệnh bắt Tổng thống Hàn Quốc gặp khó khăn. Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO) của Hàn Quốc đang cố gắng thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol của Tòa án quận Tây Seoul, trước khi lệnh bắt giữ này hết hạn vào ngày 6/1 tới. Việc thực thi lệnh bắt này đối với Tổng thống Hàn Quốc hiện nay được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn. Bản thân Cơ quan An ninh Tổng thống cũng đe dọa sẽ bắt chính các điều tra viên này với cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Philippines thu hồi thiết bị ngầm không người lái nghi của Trung Quốc. Thiết bị ngầm không người lái nghi ngờ có nguồn gốc từ Trung Quốc bị phát hiện ở vùng biển ngoài khơi miền trung Philippines. Ba ngư dân Philippines phát hiện thiết bị ngầm không người lái cách bờ biển San Pascual ở tỉnh Masbate khoảng 9 km. Phía cảnh sát Philippines nghi ngờ loại thiết bị này do Trung Quốc sở hữu và cảnh báo về "những tác động tiềm tàng liên quan đến an ninh quốc gia".

Ukraine chuyển nhà máy sản xuất vũ khí sang Ba Lan. Một nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine đã được xây dựng ở Ba Lan. Đại biện lâm thời Ba Lan tại Ukraine Piotr Lukasiewicz cũng xác nhận Ba Lan cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine nhưng không tiết lộ chi tiết hoạt động hợp tác này vì lý do an ninh. Trả lời câu hỏi về triển vọng thành lập các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine-Ba Lan, nhà ngoại giao Lukasiewicz khẳng định hợp tác giữa Ukraine và Ba Lan bao gồm sản xuất thiết bị bay không người lái, sửa chữa xe tăng, cũng như phát triển công nghệ cao.

CEO Jeju Air bị cấm rời Hàn Quốc. Theo NDTV, cảnh sát Hàn Quốc hôm 2/1 khám xét văn phòng Jeju Air và đơn vị điều hành sân bay quốc tế Muan, trong bối cảnh tăng cường điều tra vụ tai nạn máy bay khiến 179 người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết, tổng giám đốc điều hành của Jeju Air, ông Kim E-bae cũng bị cấm rời khỏi Hàn Quốc trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.