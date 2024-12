THẾ GIỚI 24H: Giữ chức mới được 3 ngày, quyền tổng thống Hàn Quốc cũng bị điều tra

TPO - Theo Cơ quan Điều tra Quốc gia của cảnh sát Hàn Quốc ngày 30/12, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đã bị điều tra sau khi nhận nhiệm vụ chỉ 3 ngày.

Trang tin Guancha (Nhà quan sát) cho biết các đoàn thể dân cư đã tố cáo ông Choi Sang-mok và những người khác lên kế hoạch, tham gia và hỗ trợ thực hiện gây bạo loạn, lạm dụng chức quyền, lơ là nhiệm vụ và vi phạm Đạo luật Tình báo Quốc gia. Hiện ông Choi và một số người khác đã bị cảnh sát điều tra. Chiều ngày 27/12, sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua hồ sơ luận tội Thủ tướng đồng thời là Tổng thống tạm quyền Han Duck-soo, ông Choi Sang-mok, người đang giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc, được giao đảm nhận vai trò quyền tổng thống. Như vậy, chỉ mới 3 ngày kể từ khi tiếp quản vai trò quyền tổng thống từ Thủ tướng Han Duck-soo, ông Choi Sang-mok cũng đã bị điều tra.

Mỹ công bố viện trợ trị giá gần 6 tỷ USD cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/12 đã công bố viện trợ trị giá gần 6 tỷ USD cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm 1,25 tỷ USD từ quyền rút trực tiếp từ kho vũ khí hiện tại của quân đội Mỹ, cho phép chuyển vũ khí đến Ukraine nhanh chóng, và 1,22 tỷ USD từ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, tập trung vào các hợp đồng dài hạn cho vũ khí. Ngoài hỗ trợ quân sự, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen thông báo về khoản viện trợ kinh tế 3,4 tỷ USD dành cho Ukraine để đảm bảo hoạt động của các dịch vụ thiết yếu như trả lương cho nhân viên chính phủ, giáo viên, nhân viên y tế và lực lượng phản ứng khẩn cấp.

Mỹ dừng hoạt động trong ngày 9/1 để tưởng nhớ cựu Tổng thống Jimmy Carter. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (30/12) đã ban hành sắc lệnh hành pháp yêu cầu đóng cửa các cơ quan chính phủ và bộ phận hành pháp của Mỹ vào ngày 9 tháng 1 tới để thể hiện sự tôn trọng đối với cựu Tổng thống Jimmy Carter, người vừa qua đời ở tuổi 100. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng đã bày tỏ lòng kính trọng và chia buồn với nước Mỹ và thân quyến đối với cựu Tổng thống Jimmy Carter - một người có đóng góp lớn cho hòa bình ở Trung Đông.

Hàn Quốc vào cuộc điều tra quy mô lớn thảm kịch máy bay. Chính phủ Hàn Quốc ngày 30/12 tuyên bố sẽ tiến hành kiểm tra an toàn toàn bộ máy bay Boeing 737-800 đang được các hãng hàng không nội địa vận hành sau thảm kịch đối với máy bay của Boeing 737-800 Jeju Air. Đặc biệt, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc dự kiến sẽ kiểm tra an toàn nghiêm ngặt đối với Jeju Air sau khi xuất hiện nhiều sự cố liên quan bộ phận hạ cánh của các máy bay từ hãng này.

Jeju Air bị khách hủy gần 70.000 vé, "bốc hơi" gần 100 tỷ won sau thảm họa. Thảm họa hàng không ở sân bay Muan, Hàn Quốc khiến Jeju Air đối mặt bão hủy vé từ hành khách, giá trị vốn hóa mất tới 15% trong phiên giao dịch ngày 30/12. Sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 179 người thiệt mạng trên chuyến bay Jeju Air 2216 ở Hàn Quốc, hãng hàng không giá rẻ này cho biết họ đang đối mặt với làn sóng hủy chuyến. Các chuyến bay nội địa chiếm khoảng 33.000 lượt hủy, trong khi số chuyến bay quốc tế bị hủy là khoảng 34.000, theo thông báo của công ty.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 30 nghi phạm liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Istanbul. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/12 đã tiến hành chiến dịch bắt giữ 30 nghi phạm có liên quan IS ở Istanbul, ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố mà nhóm này đang lên kế hoạch. Chiến dịch này được tiến hành sau khi Văn phòng Trưởng công tố Istanbul ban hành lệnh bắt giữ 46 nghi phạm có liên quan đến IS bị cho là có khả năng thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga và Ukraine trao đổi hơn 300 tù binh trước thềm năm mới. Các quan chức Nga và Ukraine ngày 30/12 cho biết hai nước đã trao đổi hơn 300 tù binh trong một thỏa thuận do Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) làm trung gian trước thềm năm mới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kết quả của quá trình đàm phán là 150 quân nhân Nga đã được đưa trở về nước và đổi lại, 150 tù binh Ukraine đã được trao trả.

Đức cáo buộc tỷ phú Elon Musk can thiệp tổng tuyển cử. Ngày 30/12, Chính phủ Đức đã cáo buộc tỷ phú Elon Musk cố gắng tác động đến cuộc bầu cử của nước này dự kiến ​​được diễn ra vào tháng 2/2025. Theo đó, phía Đức cho biết tỷ phú Musk đã sử dụng các phát ngôn, bài viết ủng hộ đảng cực hữu AfD, mặc dù chính phủ nước này đánh giá những bài viết này là vô nghĩa.

Nga không hài lòng với đề xuất của ông Trump về Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn cuối năm được hãng thông tấn TASS đăng ngày 30/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow chưa hài lòng với đề xuất từ phía Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về dàn xếp xung đột ở Ukraine. Ông Lavrov cho biết Nga “chưa nhận được bất kỳ tín hiệu chính thức nào” từ phía ông Trump, song Moscow “không hài lòng” với những gì do ông Trump và nhóm của mình chia sẻ trên truyền thông phương Tây, trong đó có đề xuất đóng băng xung đột và châu Âu cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.