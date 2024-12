THẾ GIỚI 24H: Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc đảm nhận chức vụ quyền tổng thống

TPO - Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang Mok sẽ bắt đầu nhiệm vụ quyền tổng thống sau khi Quốc hội thông qua kiến nghị luận tội quyền Tổng thống Han Duck Soo.

Theo thông báo từ văn phòng Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok, ông bắt đầu nhiệm vụ quyền tổng thống từ ngày 27/12, sau khi Quốc hội, do phe đối lập kiểm soát, thông qua kiến nghị luận tội quyền Tổng thống Han Duck Soo. Theo Bộ Tài chính, quyền tổng thống mới sẽ gặp ông Han Duck Soo, sau đó điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, và đưa ra chỉ thị cho các bộ trưởng. Bộ này cho biết thêm, quyền Tổng thống Choi Sang Mok cũng sẽ gửi thông điệp bằng văn bản tới người dân và triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia.

Quốc hội Hàn Quốc luận tội quyền Tổng thống Han Duck Soo. Kiến nghị luận tội ông Han Duck Soo đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một quyền tổng thống bị quốc hội luận tội. Đảng Dân chủ (DP) đối lập, nắm giữ 170 trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội, đã đệ trình kiến nghị luận tội ông Han Duck Soo sau khi ông từ chối bổ nhiệm thêm thẩm phán vào Tòa án Hiến pháp - cơ quan sẽ xét xử vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Máy bay rơi ở Kazakhstan do "can thiệp vật lý và kỹ thuật từ bên ngoài". Ngày 27/12, đại diện hãng hàng không Azerbaijan Airlines tuyên bố, kết quả sơ bộ cho thấy một trong những máy bay của hãng này bị rơi ở Kazakhstan ngày 25/12 đã gặp phải "sự can thiệp vật lý và kỹ thuật từ bên ngoài". Ngoài ra, Azerbaijan Airlines thông báo hãng này sẽ tạm dừng các chuyến bay từ Baku đến một số thành phố của Nga, có hiệu lực từ ngày 28/12. Quyết định do Cơ quan Hàng không Dân dụng Nhà nước Azerbaijan đưa ra nhằm mục đích giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn đối với an toàn chuyến bay.

Nga tuyên bố có thể nối lại đối thoại với Mỹ về ổn định chiến lược. Ngày 27/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, Nga không loại trừ khả năng nối lại đối thoại với Mỹ về ổn định chiến lược. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, Nga đang chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức nhậm chức, trong đó có thể tiến hành nối lại đối thoại với chính quyền Donald Trump về ổn định chiến lược.

Liên minh châu Âu đe dọa tiếp tục trừng phạt Nga sau vụ đứt cáp. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại Kaja Kallas tuyên bố, EU có kế hoạch trừng phạt đội tàu chở dầu của Nga sau vụ tuyến cáp điện ngầm nối Phần Lan và Estonia bị đứt. Phần Lan đã giữ tàu chở dầu Eagle S của Nga như một phần của cuộc điều tra về thiệt hại đối với tuyến cáp điện ngầm EstLink 2. Đây là tuyến cáp cung cấp điện cho Estonia qua Biển Baltic, đã bị đứt ở khu vực Vịnh Phần Lan vào ngày 25/12 vừa qua.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ tăng cường hiện diện ở biển Baltic. Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết liên minh quân sự này sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở biển Baltic, sau sự cố cáp ngầm nối giữa Phần Lan và Estonia. Ngày 27/12, Tổng thống Estonia Alar Karis tuyên bố sẽ cùng với Phần Lan và các quốc gia khác thuộc NATO triển khai các biện pháp để ứng phó trước "mối đe dọa mang tính hệ thống" sau sự cố cáp ngầm ở biển Baltic.

Houthi tấn công sân bay Israel bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh. Ngày 27/12, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu thanh nhắm vào sân bay Ben Gurion của Israel ở Tel Aviv và tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu. Người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Sarea, cho biết cuộc tấn công đã gây thương vong và làm gián đoạn hoạt động tại sân bay.

Trung Quốc trừng phạt 7 công ty quân sự và cá nhân Mỹ. Trong một động thái trả đũa, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27/12 đã trừng phạt 7 công ty quân sự Mỹ và các giám đốc điều hành cấp cao liên quan vì viện trợ quân sự và bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc). Theo đó, động sản và bất động sản, cùng các loại tài sản khác của các công ty và cá nhân trên tại Trung Quốc sẽ bị đóng băng. Mọi tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc cũng bị cấm tiến hành giao dịch, hợp tác với các công ty và cá nhân này. Quyết định trừng phạt sẽ có hiệu lực từ ngày 27/12.

Nga cảnh báo tiếp tục thử nghiệm hạt nhân. Động thái này được cho là phản ứng trước quan điểm mà Nga gọi là cực đoan của Tổng thống đắc cử Trump đối với Hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện (CTBT).