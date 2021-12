THẾ GIỚI 24H: Úc gửi nhầm kết quả âm tính cho 400 F0

TPO - Một phòng thí nghiệm lớn tại Sydney (Úc) cho biết họ đã gửi nhầm kết quả xét nghiệm COVID-19 cho 400 người.

Theo Giám đốc y tế Anthony Dodds của phòng thí nghiệm SydPath, 400 người nhận được kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày 25/12 thực ra đều mắc COVID-19. Phòng thí nghiệm đã thông báo sự nhầm lẫn này tới tất cả người bệnh. Ông Dodd cho biết thêm, một đội phản ứng khẩn cấp đang điều tra nguyên nhân của sai sót này. “Sai sót này là do lỗi của con người. Chúng tôi xin thành thật xin lỗi”, ông Anthony Dodds nói.

Chuyến bay của một hãng hàng không Mỹ đến Trung Quốc đột ngột quay đầu giữa hành trình, khiến lãnh sự quán nước này đệ đơn phản đối. "Một số chuyến bay đến Trung Quốc bị hoãn hoặc hủy gần đây, trong đó một máy bay đã quay trở lại Mỹ sau khi thực hiện được nửa hành trình", Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco viết trên WeChat. "Lãnh sự quán đã đệ đơn phản đối hãng hàng không liên quan". Lãnh sự quán cũng nhắc nhở những du khách đến Trung Quốc theo dõi lịch trình bay để nắm rõ các thay đổi và đảm bảo rằng họ đã hoàn thành xét nghiệm cần thiết để lên máy bay.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 333.000 ca mắc COVID-19 và trên 2.800 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 280 triệu ca, trong đó trên 5,41 triệu ca tử vong.

Ngày 26/12, chính quyền New Delhi thông báo sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm ở thủ đô của Ấn Độ từ 22h00 ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau (theo giờ địa phương); sắc lệnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/12. Quyết định này được đưa ra khi thủ đô của Ấn Độ ghi nhận 290 ca mắc mới COVID-19, tăng 16% so với ngày 25/12 và có một trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Theo thông tin từ cơ quan y tế, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ở New Delhi đã tăng lên 0,5% - một mức độ nghiêm trọng. Hôm 25/12, số ca mắc mới COVID-19 ở New Delhi đã tăng đột biến 38% so với một ngày trước đó.

Ngày 26/12, chính quyền thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) thông báo siết chặt các biện pháp hạn chế trong bối cảnh Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở mức cao nhất trong 21 tháng qua, riêng số ca ở Tây An tăng hơn gấp đôi. Chính quyền thành phố Tây An đã siết chặt các hạn chế về di chuyển. Cứ 3 ngày một lần, mỗi hộ gia đình chỉ được cử một người đi ra ngoài mua nhu yếu phẩm so với quy định trước đây là 2 ngày 1 lần. Các cơ sở kinh doanh, trừ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và nhà thuốc đều phải đóng cửa.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết họ đã phát triển cỗ máy trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới có thể buộc tội và truy tố tội phạm. Được Viện Kiểm sát Nhân dân Phố Đông Thượng Hải chế tạo và thử nghiệm, “công tố viên” AI có thể đưa ra các cáo buộc với độ chính xác hơn 97% dựa trên những mô tả bằng lời về vụ việc. Công nghệ này có thể giúp giảm khối lượng công việc hàng ngày của các công tố viên, cho phép họ tập trung vào những nhiệm vụ khó khăn hơn.

Nga không chấp nhận tình trạng leo thang xung đột ở Donbass. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/12 khẳng định cuộc xung đột ở khu vực Donbass, Đông Ukraine không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự vì tình hình đất nước này sẽ lâm nguy. Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh một sự leo thang khác trong cuộc nội chiến ở Donbass sẽ là không thể chấp nhận được đối với Moscow vì nó sẽ diễn ra gần biên giới Nga. Ông Peskov cũng chỉ trích các nước phương Tây thiên vị trong lập trường đối với cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Ngày 26/12, giới chức an ninh Libya cho biết 28 thi thể người di cư đã trôi dạt vào bờ biển miền Tây nước này sau khi thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi. Các nhóm thuộc Hội Lưỡi liềm Đỏ Libya đã phát hiện 28 thi thể người di cư và 3 người di cư còn sống sót tại 2 địa điểm khác nhau trên bờ biển của thành phố Al Alous, cách thủ đô Tripoli khoảng 90 km. Các thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, cho thấy vụ chìm tàu đã xảy ra vài ngày trước.

Nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu phương Tây từ chối thoả thuận an ninh. Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Nga hôm 26/12 rằng Moscow sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả khác nhau nếu phương Tây từ chối yêu cầu ngừng mở rộng quân sự về phía đông.