THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên lại phóng vật thể bay không xác định về phía Biển Nhật Bản

TPO - Nhật Bản ngày 11/1 cho biết Triều Tiên vừa bắn một vật thể có khả năng cao là tên lửa đạn đạo. Phía Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin này.



Đây là vụ phóng thử thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thúc giục quân đội thực hiện nhiều bước tiến quân sự hơn nữa nhằm đối phó với tình hình quốc tế bất ổn, trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ đình trệ. Trước đó vào ngày 6/1, truyền thông Triều Tiên tuyên bố vụ thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm đầu tiên trong năm 2022 đã thành công. Tên lửa tấn công trúng mục tiêu cách 700 km.

Mỹ siết chặt quy định tiêm vắc xin phòng COVID-19. Trong bối cảnh 40 bang tại Mỹ ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 lên tới ngưỡng đỉnh, nước này đã siết chặt quy định tiêm vắc xin phòng virus SARS-CoV-2. Theo đó, quy định của liên bang yêu cầu tất cả các cơ sở sản xuất hay doanh nghiệp có ít nhất 100 nhân viên phải tiêm vắc xin chính thức có hiệu lực từ ngày 10/1 và những ai không muốn tiêm vắc xin phải đưa ra kết quả xét nghiệm hàng tuần.

Trung Quốc gấp rút phát triển vắc xin mRNA phòng COVID-19. Trung Quốc đã tiêm 2,8 tỷ liều vắc xin virus bất hoạt cho 1,2 tỷ người. Nhưng quyết định phong toả 13 triệu cư dân ở Tây An có thể cho thấy sự thiếu tin tưởng đối với các mũi tiêm nội địa. Lúc này cuộc đua phát triển vắc xin mRNA đang được gấp rút tiến hành.

Chuyên gia của WHO dự báo đại dịch COVID-19 sắp kết thúc. Đặc phái viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) David Nabarro ngày 10/1 cho rằng thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới đã có thể bắt đầu dự báo được, song trong 3 tháng tới, tình hình y tế toàn cầu sẽ còn rất phức tạp. Theo chuyên gia của WHO, “virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục phát triển” và những biến thể mới sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Các đợt bùng phát có thể xảy ra sau mỗi 3-4 tháng do sự xuất hiện của các biến thể mới.

Máy bay rơi xuống đường ray, phi công Mỹ thoát chết trong gang tấc. Sự việc xảy ra hôm 9/1 ở Los Angeles, California, Mỹ. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một số sĩ quan đã giải thoát người phi công khỏi chiếc máy bay nằm chắn ngang đường ray, chỉ vài giây trước khi đoàn tàu lao đến.

Lãnh đạo tình báo Đan Mạch bị bắt do nghi làm rò rỉ thông tin mật. Ngày 10/1, kênh truyền hình DR của Đan Mạch đưa tin người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch, ông Lars Findsen đã bị tạm giam do dính líu đến vụ rò rỉ thông tin "tuyệt mật." Theo DR, ông Findsen là một trong 4 nhân viên đương nhiệm và cựu nhân viên thuộc 2 cơ quan tình báo của Đan Mạch bị bắt hồi tháng 12/2021 vì làm rò rỉ thông tin tuyệt mật. Ba trong số những đối tượng này đã được thả sau đó, song vẫn đang nằm trong diện điều tra.

Tổng thống Kazakhstan tuyên bố ngăn chặn thành công âm mưu đảo chính. Ngày 10/1, trong bài phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), Tổng thống Tokayev cáo buộc các tay súng có vũ trang đã tìm cách trà trộn vào nhóm biểu tình với mục đích làm suy yếu trật tự hiến pháp, phá hoại các cơ quan chính phủ và chiếm quyền. Theo nhà lãnh đạo Kazakhstan, đây là một âm mưu đảo chính. Ông xác nhận hiện Kazakhstan đã khôi phục được trật tự và nước này sẽ tiếp tục truy bắt các phần tử khủng bố.