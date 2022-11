THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Ukraine khẳng định tên lửa rơi xuống Ba Lan là của Nga

TPO - Trong bài phát biểu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16/11 khẳng định tên lửa rơi xuống Ba Lan là không phải của nước này, trái ngược với bình luận của Ba Lan và NATO về việc này.

"Tôi không nghi ngờ gì về việc đây không phải là tên lửa của chúng tôi. Dựa trên các báo cáo quân sự của chúng tôi, tôi tin rằng đây là một tên lửa của Nga", ông Zelensky phát biểu tối 16/11 theo giờ địa phương. Theo đó, Tổng thống Zelensky khẳng định chính quyền Kiev mong muốn thiết lập lại mọi chi tiết liên quan đến sự việc, và do đó, cần được tiếp cận với tất cả các dữ liệu mà các đối tác của Ukraine có được cũng như tiếp cận hiện trường vụ nổ. Phát biểu của ông Zelensky trái ngược với bình luận của Ba Lan và NATO. Cả Ba Lan và NATO đều cho rằng vụ nổ do tên lửa rơi đó có thể là do một tên lửa phòng không của Ukraine được phóng đi để đánh chặn cuộc tấn công của Nga.

Kho dầu của Nga cách Ukraine 200km bị tấn công bằng máy bay không người lái. “Khoảng 4h sáng 16/11, một máy bay không người lái đã tấn công kho dầu ở làng Stalnoy Kon”, Thống đốc Klychkov viết trên Telegam. “Không ai bị thương trong vụ việc. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.” (XEM CHI TIẾT...)

Vụ 'tên lửa đi lạc' ở Ba Lan đưa phương Tây đến gần Thế chiến III. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga – Dmitry Medvedev cảnh báo rằng vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan khiến hai người thiệt mạng đang đưa phương Tây đến gần hơn với Thế chiến III. Theo quan chức Nga, có một chi tiết “đáng ngờ” là các cường quốc phương Tây vào tuần trước đã yêu cầu tổ chức một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Tư tuần này mà không nêu lý do. Ngay trước khi diễn ra cuộc họp, Ba Lan thông báo về việc bị “tấn công tên lửa”. (XEM CHI TIẾT...)

Xả súng tại một khu chợ ở Iran khiến nhiều người thương vong. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra ngày 16/11 tại một khu chợ ở thành phố Izeh, tỉnh Khuzestan, miền Tây Nam Iran. Hãng tin Tasnim của Iran dẫn giới chức tỉnh Khuzestan cho biết, vào lúc 17h30 theo giờ địa phương, những đối tượng có vũ trang đi trên hai chiếc xe máy đã xả súng vào người dân cũng như lực lượng cảnh sát và an ninh tại khu chợ trung tâm của thành phố Izeh.

Nga áp đặt trừng phạt hơn 50 quan chức và chính trị gia Ireland. Ngày 16/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã áp đặt trừng phạt đối với 52 quan chức và chính trị gia hàng đầu của Ireland. Theo tuyên bố đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, nước này quyết định đưa các nhân vật trên vào danh sách đen nhằm đáp trả hành động chống lại Nga của Chính phủ Ireland vốn ủng hộ các biện pháp hạn chế của Liên minh châu Âu đối với công dân Nga.

Bầu cử Mỹ 2022: Đảng Cộng hòa chiến thắng và giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Tối 16/11 (sáng 17/11 theo giờ Việt Nam), phương tiện truyền thông đưa tin các Hạ nghị sĩ Cộng hòa đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện Mỹ năm 2022. Kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử diễn ra hôm 8/11 cho thấy, tính tới sáng 17/11 theo giờ Việt Nam, phe Cộng hòa đã giành được tối thiểu 218 ghế tại hạ viện. Đảng Cộng hòa có thể tiếp tục gia tăng số ghế của mình tại Hạ viện một khi có kết quả kiểm phiếu chung cuộc.

Israel triển khai súng robot ở Bờ Tây. Theo hãng tin AP, Israel đã lắp đặt các loại súng điều khiển từ xa - có khả năng bắn hơi cay, lựu đạn gây choáng và lựu đạn xốp - tại thành phố Hebron và tại trại tị nạn Al-Aroub, phía bắc thành phố. Israel đã triển khai vũ khí robot mới ở Bờ Tây trong bối cảnh căng thẳng với Palestine đang leo thang.

Liên minh châu Âu cam kết tài trợ châu Phi hơn 1 tỷ USD để chống biến đổi khí hậu. Liên minh châu Âu ngày 16/11 khẳng định sẽ dành hơn 1 tỷ USD tài trợ khí hậu để giúp các quốc gia ở châu Phi tăng cường khả năng chống chịu trước tác động ngày càng tăng của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Tổng thống Biden đề xuất quốc hội chi hơn 37,7 tỷ USD hỗ trợ Ukraine. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện đang đề nghị quốc hội Mỹ cân nhắc ngân sách 9,25 tỷ USD cho cuộc chiến chống COVID-19 và 37,7 tỷ USD nhằm hỗ trợ Ukraine.

Ukraine ngừng cung cấp dầu của Nga cho Hungary. Tối 15/11 (giờ địa phương), công ty dầu mỏ MOL của Hungary xác nhận Ukraine đã ngừng việc trung chuyển dầu của Nga sang Hungary thông qua đường ống Dzuhba. Phía Ukraine đưa ra lý do cho sự việc này là cuộc không kích của Nga đã đánh trúng một trạm biến áp gần biên giới với Belarus khiến trạm bơm dầu ngừng hoạt động.