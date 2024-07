THẾ GIỚI 24H: Tên lửa Triều Tiên có thể đã rơi vào đất liền

TPO - Quân đội Hàn Quốc cho rằng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng hôm 1/7 có thể đã có quỹ đạo bay “bất thường” và rơi vào đất liền, gần thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo báo cáo từ Chính phủ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo sáng 1/7.Hai tên lửa phóng về phía đông bắc từ khu vực Changyon-gun, tỉnh Nam Hwanghae, cách Bình Nhưỡng khoảng 130 km về phía tây nam. Người phát ngôn Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc, cho biết: “Có khả năng tên lửa phóng thứ hai đã có quỹ đạo bay bất thường ở giai đoạn đầu”. Nếu tên lửa phát nổ sau khi bay cách Changyon-gun 120 km về phía đông bắc, các mảnh vỡ có thể đã rơi xuống gần Bình Nhưỡng, dựa trên khoảng cách di chuyển từ địa điểm phóng.

Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn siêu lớn. Ngày 2/7, Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này đã thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến thuật mới, có khả năng mang đầu đạn siêu lớn nặng 4,5 tấn, diễn ra trước đó 1 ngày. Theo KCNA, tên lửa đạn đạo chiến thuật được đặt tên là Hwasongpho-11 Da-4.5, được trang bị đầu đạn hạng nặng mô phỏng để xác định mức độ ổn định và độ chính xác của đường bay. KCNA tiết lộ, nước này sẽ tiến hành một vụ phóng mới đối với loại tên lửa này ngay trong tháng 7 này, để kiểm tra sức nổ của đầu đạn siêu lớn.

Cựu Tổng thống Trump được hưởng quyền miễn trừ truy tố. Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ một phán quyết trước đó của tòa cấp dưới, khẳng định cựu Tổng thống Donald Trump vẫn được hưởng quyền miễn trừ truy tố. Phán quyết này đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi thành lập đất nước vào thế kỷ 18, Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố các cựu tổng thống có thể được bảo vệ khỏi các cáo buộc hình sự trong mọi trường hợp.

Houthis tuyên bố tấn công 4 tàu liên quan Mỹ, Anh, Israel. Ngày 1/7, lực lượng Houthis ở Yemen cho biết nhóm này đã mở 4 chiến dịch quân sự tấn công vào 4 tàu có liên hệ với Mỹ, Anh và Israel ở biển Đỏ, biển Ả Rập, Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương, theo hãng tin Reuters. người phát ngôn của Houthis - ông Yahya Sarea cho biết trong chiến dịch đầu tiên tàu MSC Unific của Israel đã bị nhắm bắn ở biển Ả Rập. Trong chiến dịch thứ hai ở biển Đỏ, một tàu chở dầu Delonix của Mỹ cũng đã bị nhắm mục tiêu và đây là lần thứ hai trong tuần này tàu này nằm trong tầm ngắm.

Quốc hội Phần Lan thông qua Hiệp định hợp tác quốc phòng với Mỹ. Ngày 1/7, Quốc hội Phần Lan đã nhất trí thông qua Hiệp định hợp tác quốc phòng (DCA) với Mỹ, theo đó sẽ cho phép tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ và lưu trữ các thiết bị quốc phòng ở quốc gia Bắc Âu này. Hiệp định cho phép Mỹ tiếp cận 15 căn cứ quân sự ở Phần Lan, đồng thời cho phép lực lượng Mỹ hiện diện và huấn luyện cũng như bố trí các trang thiết bị phòng thủ trên lãnh thổ Phần Lan. Ngoài ra, văn kiện này cũng tăng cường sự hợp tác giữa hai nước trong các tình huống khủng hoảng.

Ukraine phá “âm mưu đảo chính”. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắt giữ nhóm nghi phạm có âm mưu "chiếm toà nhà quốc hội, kích động bất ổn và tiến hành đảo chính” ở Kiev. Âm mưu đảo chính đã được lên kế hoạch vào ngày 30/6 dưới vỏ bọc của cái gọi là "Hội đồng nhân dân" ở trung tâm Kiev, đài RT dẫn tuyên bố từ SBU hôm 1/7. Nhóm này được cho là sẽ tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của giới quân sự và chính trị hiện tại của Ukraine. Sau đó, họ cố gắng chiếm tòa nhà quốc hội và ngăn chặn hoạt động của quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada).

Khoảng 50 tù nhân Palestine được trả tự do. Các nguồn tin Israel xác nhận quân đội nước này ngày 1/7 đã thả khoảng 50 tù nhân Palestine, trong đó có giám đốc bệnh viện lớn nhất Dải Gaza, bị bắt trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Các tù nhân được trả tự do từ nhiều cơ sở khác nhau của Israel, trong đó có cả trại giam quân sự Sde Teiman tại miền Nam, nơi giam giữ nhiều người Palestine bị bắt trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Gần 2.000 hộ gia đình sơ tán do nước sông dâng cao tại miền Bắc Myanmar. Gần 2.000 hộ gia đình tại bang Kachin, miền Bắc Myanmar đã phải sơ tán khi nước sông Ayeyarwady dâng cao vượt mức nguy hiểm 1,5 m do mưa lớn. Hiện chưa có báo cáo thương vong. Theo giới chức chính quyền bang Kachin, công tác tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành. Những cư dân bị ảnh hưởng đã được sơ tán đến nơi trú tạm tại 30 trường học và cơ sở tôn giáo trên toàn khu vực. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết do mưa lớn, hơn 1.000 người mắc kẹt tại các thị trấn Myitkyina và Waingmaw.

Siêu bão Beryl tiếp tục mạnh lên tại vùng Caribe.Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết Beryl, cơn bão cấp 4 trên thang bão 5 cấp Saffir-Simpson tiếp tục mạnh lên trong ngày 1/7 tại khu vực Caribe, đe dọa tàn phá các cộng đồng với lũ lụt, nước dâng và gió lốc có khả năng gây chết người. Trong thông báo mới nhất, NHC nhấn mạnh bão Beryl “cực kỳ nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng”, đồng thời kêu gọi người dân hãy hành động ngay để bảo vệ bản thân.