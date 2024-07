THẾ GIỚI 24H: Panama đình chỉ quan hệ ngoại giao với Venezuela

TPO - Tổng thống Panama Jose Raul Mulino ngày 29/7 thông báo nước này đình chỉ quan hệ ngoại giao với Venezuela và sẽ rút các nhân viên ngoại giao về nước cho tới khi Venezuela rà soát lại kết quả bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật vừa qua.

Người dân Venezuela ngày 28/7 đã tiến hành bỏ phiếu để bầu Tổng thống.Theo kết quả được công bố bởi Hội đồng bầu cử quốc gia, chiến thắng đã thuộc về Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro với 51% trong khi đối thủ Edmundo Gonzales chỉ giành được 44%. Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng ông Gonzales đã giành được 70% phiếu bầu dựa trên kết quả các cuộc khảo sát cử tri sau bầu cử. Tổng thống Panama, ông Jose Raul Mulino cho biết nước này đình chỉ quan hệ ngoại giao với Venezuela và sẽ rút các nhân viên ngoại giao về nước cho tới khi Venezuela tiến hành rà soát lại kết quả bầu cử và hệ thống máy tính được sử dụng trong quá trình bỏ phiếu.

Venezuela trục xuất đại sứ 7 quốc gia Mỹ Latinh. Ngày 29/7, Bộ Ngoại giao Venezuela thông báo trục xuất Đại sứ Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panama, Cộng hòa Dominicana và Uruguay, sau khi chính phủ các nước này không công nhận kết quả bầu cử tổng thống hôm 28/7. Trong một thông báo chính thức, Ngoại trưởng Yván Gil yêu cầu đóng cửa trụ sở cơ quan ngoại giao các nước này bởi hành vi "can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela".

Thủ tướng Slovakia dọa ngừng cung cấp nhiên liệu diesel cho Ukraine. Thủ tướng Slovakia Robert Fico trong cuộc gặp với đại sứ Ukraine tại Slovakia, Myroslav Kastran đã đe dọa sẽ ngừng cung cấp nhiên liệu diesel cho Ukraine nếu Kiev không nối lại hoạt động vận chuyển dầu của công ty Lukoil Nga. Thủ tướng Fico cho biết thêm, việc nối lại nguồn cung cấp dầu của Nga có liên quan đến một quyết định kỹ thuật nhưng nó phải được nhiều quốc gia phối hợp cùng một lúc. Trong một động thái đi ngược lại nhiều nước trong Liên minh châu Âu (EU), ông cho rằng EU muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng hoàn toàn của Mỹ, sẽ phải cân nhắc các hình thức hợp tác với Liên bang Nga, trong đó phải đảm bảo hợp tác trong lĩnh vực nguyên liệu thô chiến lược.

Giao tranh khiến ít nhất 65 người thiệt mạng ở khu vực Darfur của Sudan. Ủy ban Kháng chiến El-Fasher ngày 29/7 ra tuyên bố ghi nhận ít nhất 65 người, chủ yếu là trẻ em, đã thiệt mạng kể từ hôm 27/7 do những đợt tấn công bằng rocket của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự nhằm vào thành phố El-Fasher ở khu vực Darfur của Sudan. Trên mạng xã hội X, Thống đốc khu vực Darfur - ông Mini Minawi - viết: “Hôm 29/7 là một trong những ngày đẫm máu nhất ở El-Fasher đối với dân thường, các nhà thờ Hồi giáo và các bệnh viện, đặc biệt là Bệnh viện Saudi Arabia”.

Mỹ công bố gói hỗ trợ an ninh 200 triệu USD dành cho Ukraine. Chính quyền Mỹ ngày 29/7 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 200 triệu USD dành cho Ukraine, trong đó có các loại vũ khí chống tăng và phòng không. Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby xác nhận gói hỗ trợ mới của Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa đánh chặn phòng không, đạn cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo và đạn cối, tên lửa chống tăng Javelin và các loại vũ khí chống tăng khác.

Rạn nứt ngoại giao giữa Ba Lan và Hungary vì quan điểm đối với Nga. Trong một tuyên bố mới đây của Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan đã khiến cho mối quan hệ giữa Ba Lan và Hungary thêm rạn nứt. Ông cũng bày tỏ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nên tìm kiếm một liên minh chính trị với Nga và các đồng minh sau khi cáo buộc chính phủ ở Budapest thúc đẩy các chính sách "chống châu Âu, chống Ukraine và chống Ba Lan”.

Tổng thống Joe Biden công bố kế hoạch cải tổ Tòa án Tối cao Mỹ. Theo chính quyền Tổng thống Joe Biden, trong những năm qua, Tòa án Tối cao đã đảo ngược nhiều tiền lệ đã được thiết lập từ lâu nhằm bảo vệ các quyền cơ bản, tước bỏ quyền lựa chọn của phụ nữ và trao cho tổng thống quyền miễn trừ truy tố đối với các tội danh phạm phải trong khi đương nhiệm.

Iran bắt giữ tàu chở dầu tại Vùng Vịnh. Ngày 29/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Togo ở Vùng Vịnh cùng 9 thủy thủ với cáo buộc buôn lậu nhiên liệu. Tuyên bố của IRGC nêu rõ: "Vào sáng 26/7, một tàu chở dầu mang tên Pearl G, treo cờ quốc gia châu Phi Togo đã bị bắt giữ theo lệnh của tòa án... Tàu này thuộc sở hữu của một công dân Iraq sống ở Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất" và đang chở 700.000 lít nhiên liệu.

Campuchia phát hiện xác trực thăng quân sự sau 17 ngày mất tích. Ngày 29/7, nhóm tìm kiếm cứu hộ của Campuchia đã tìm thấy chiếc trực thăng quân sự Z-9, sau khi mất tích 17 ngày trong chuyến bay huấn luyện tại vùng đồi núi tỉnh Pursat. Địa điểm máy bay rơi là trên sườn núi Yao Yai, xã Thmor Da, huyện Veal Veng, tỉnh Pusat. Tại thời điểm gặp nạn, trên trực thăng có 2 thành viên phi hành đoàn. Tính đến tối 29/7, lực lượng cứu hộ đã phát hiện một thi thể và đang tích cực tìm kiếm thành viên còn lại.