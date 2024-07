THẾ GIỚI 24H: Iran đóng cửa các cơ quan nhà nước vì nắng nóng

TPO - Ngày 27/7, Chính phủ Iran thông báo tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức và ngân hàng sẽ đóng cửa vào ngày 28/7 do thời tiết quá nóng bức. Tuy nhiên, thông báo cho biết việc đóng cửa không áp dụng cho các dịch vụ và trung tâm khẩn cấp.

Trong 24 giờ qua, quận Varamin, phía Đông Nam thủ đô Tehran, có nhiệt độ đạt mức tối đa là 43,2 độ C. Quyết định trên được đưa ra do nhiệt độ cao chưa từng thấy vẫn tiếp diễn ở nước này. Hãng thông tấn IRNA trích dẫn thông báo của Chính phủ Iran cho biết quyết định trên nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân và quản lý mức tiêu thụ năng lượng trong nước. Theo quyết định trên, tất cả các cơ quan trên cả nước đã giảm thời gian làm việc vào ngày 27/7 xuống còn 4 giờ, bắt đầu từ 6h00 sáng (theo giờ địa phương).

Hungary cáo buộc Mỹ phá hủy Nord Stream, cảnh báo về sự sụp đổ của Liên minh châu Âu (EU). Phát biểu tại Baile Tusnad, Thủ tướng Orban đã cáo buộc Mỹ đứng sau vụ nổ năm 2022 làm hư hại đường ống dẫn khí Nord Stream vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức, gọi đó là một hành động khủng bố được thực hiện theo chỉ đạo rõ ràng của người Mỹ. Nhà lãnh đạo Hungary cũng chỉ trích châu Âu, cho rằng EU đã nghe theo các yêu cầu của Mỹ thực hiện các lệnh trừng phạt gây tổn hại cho chính châu Âu và khiến giá năng lượng tăng cao. Thủ tướng Hungary cũng cảnh báo về sự sụp đổ của EU trong khi một trật tự thế giới mới đang hướng tới châu Á, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực tranh cử tổng thống Mỹ của ông Donald Trump, cho rằng cựu tổng thống Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho Ukraine và tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình nếu được bầu.

Israel không kích trường học tại Gaza khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Theo cơ quan y tế Gaza, cuộc không kích diễn ra hôm qua (27/7) của Israel vào một trường học đang là nơi trú ẩn của người Palestine đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công khác của Israel tại Dải Gaza cũng đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường. Trường học bị không kích thuộc khu vực Deir al-Balah ở miền Trung Dải Gaza.

Ủy ban Olympic quốc tế xin lỗi vì sự cố nhầm đoàn thể thao Hàn Quốc là Triều Tiên. Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết họ "rất xin lỗi" vì đã giới thiệu các vận động viên Hàn Quốc là người Triều Tiên trong lễ khai mạc Thế vận hội (Olympic) mùa hè Paris 2024. Khi các vận động viên Hàn Quốc vẫy quốc kỳ của họ từ chiếc thuyền trôi trên sông Seine vào tối 26/7 (giờ địa phương), người dẫn chương trình đã thông báo bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh rằng họ thuộc đoàn thể thao CHDCND Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc thảo luận các vấn đề nóng song phương và toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc ngày 27/7 đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các Hội nghị liên quan tại Vientiane, Lào. Ngoại trưởng Antony Blinken và Ngoại trưởng Vương Nghị đã có các cuộc thảo luận cởi mở và hiệu quả đối với một số vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục sử dụng ngoại giao nhằm quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm, thảo luận các lĩnh vực bất đồng, và đạt được tiến triển trong những lĩnh vực hợp tác.

Nổ bình chứa khí hóa lỏng làm 23 người bị thương ở Philippines. Ít nhất 23 người bị thương sau khi một bình chứa khí hóa lỏng phát nổ bên trong tòa nhà thương mại ở tỉnh Albay, phía Đông Nam thủ đô Manila (Philippines) vào trưa 27/7. Cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại một buổi lễ cầu may mắn cho một cửa hàng thực phẩm mới mở bên trong trung tâm thương mại. Vị linh mục 71 tuổi chủ trì buổi lễ nằm trong số những người bị thương.

Máy bay ném bom Su-34 rơi ở Nga. Hãng thông tấn RIA Novosti cho biết, một máy bay Su-34 của quân đội Nga đã bị rơi ở Vùng Volgograd, phía tây nước này. Máy bay rơi ở khu vực không có người ở, nên không có thiệt hại nào trên mặt đất được ghi nhận. Vào thời điểm gặp tai nạn, trên máy bay không có đạn dược. Lực lượng chức năng hiện đang làm việc tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do trục trặc kỹ thuật.

Cuộc gọi khẩn đến Lầu Năm Góc và nghi vấn âm mưu tấn công khủng bố vào Nga. Ngày 26/7, New York Times đăng tải bài viết dẫn nguồn tin riêng cho biết, ngày 12/7, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nhận được một cuộc gọi bất thường từ nhân vật ít ai có thể nghĩ đến, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Nguồn tin của New York Times nói thêm, cuộc gọi khẩn cấp của ông Belousov đến Lầu Năm Góc là nhằm chất vấn phía Mỹ về việc tình báo Nga phát hiện một hoạt động bí mật đang được Ukraine thực hiện nhắm vào Moscow. Phía Nga cũng tin rằng kế hoạch này có sự chấp thuận từ phía Mỹ.

Israel ra lệnh sơ tán mới cho người dân Gaza. Quân đội Israel ngày 27/7 đã ra thông báo sơ tán mới đối với người dân thành phố Khan Yunis, miền Nam Dải Gaza, cũng như cảnh báo về các chiến dịch tấn công khác tại khu vực.

Trung Quốc cảnh báo Philippines về kế hoạch triển khai tên lửa Mỹ. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo, việc Philippines cho phép Mỹ triển khai tên lửa tầm trung có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ông Vương Nghị lo ngại việc Philippines cho phép Mỹ triển khai tên lửa tầm trung có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Áo triệt phá một mạng lưới khủng bố có liên hệ với IS. Bộ Nội vụ Áo ngày 27/7 thông báo nhà chức trách nước này đã triệt phá một mạng lưới khủng bố có liên quan đến việc gây quỹ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bắt giữ 9 đối tượng. Cụ thể, thông báo cho hay lực lượng an ninh Áo đã tiến hành lục soát nhiều ngôi nhà tại 5 bang ở nước này trong ngày 25/7, thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tích xách tay, các thiết bị lưu trữ dữ liệu, một lượng lớn tiền mặt và một phương tiện đi lại. Cả 9 đối tượng bị bắt, trong độ tuổi từ 23-36, đều là người gốc Checnya.