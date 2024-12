THẾ GIỚI 24H: Ông Trump tái khẳng định muốn mua hòn đảo lớn nhất thế giới

TPO - Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thông báo việc mua hòn đảo Greenland của Đan Mạch là hoàn toàn cần thiết

"Vì mục đích an ninh quốc gia và tự do trên toàn thế giới, Mỹ nhận thấy quyền sở hữu và kiểm soát Greenland là điều hoàn toàn cần thiết", ông Trump viết. Nội dung trên được Tổng thống đắc cử Mỹ đưa ra trong bài thông báo đề cử nhà đồng sáng lập PayPal Ken Howery làm Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch. Greenland là một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Trước đó, vào năm 2019, ông Trump từng đưa ra ý tưởng về việc Mỹ mua lại hòn đảo Greenland trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình. Khi đó, Thủ tướng Đan Mạch là bà Mette Frederiksen đã bác bỏ đề xuất này và cho rằng điều này là phi lý.

Điện Kremlin thông tin chuyện phu nhân ông al-Assad muốn ly hôn. Ngày 23/12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bác bỏ thông tin rằng phu nhân Tổng thống Syria bị lật đổ Bashar al-Assad - bà Asma al-Assad đã đệ đơn ly hôn lên tòa án Nga, theo đài RT. Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập ngày 22/12 đưa bà Asma al-Assad được cho là đang tìm cách rời Nga để quay trở về Anh. Moscow đã cấp quy chế tị nạn nhân đạo cho Tổng thống Syria bị lật đổ al-Assad và gia đình của ông ấy sau khi chính phủ của ông bị các lực lượng đối lập lật đổ hồi đầu tháng.

Hàng nghìn người Cuba biểu tình phản đối lệnh cấm vận của Mỹ. Cuối tuần qua, các lãnh đạo hàng đầu của Cuba cùng khoảng 700.000 người dân đã tuần hành bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại La Habana, yêu cầu Washington chấm dứt các lệnh cấm vận được áp dụng từ hàng thập kỷ qua, cũng như xóa tên Cuba khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Nga tuyên bố sẽ đưa quân đến sát sườn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ngày 23/12, Đại sứ Nga tại Stockholm Sergei Belyayev khẳng định, Moscow sẵn sàng đối mặt bất kỳ mối đe dọa nào đến từ hai thành viên mới nhất của NATO là Thụy Điển và Phần Lan. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Iltalehti, Đại sứ Belyayev nhấn mạnh: "Nga không đe dọa Phần Lan, Thụy Điển hay các nước vùng Baltic. Chúng tôi không có ý định cũng như không cần phải đe dọa hay tấn công bất kỳ ai".

Thủ tướng Pháp công bố Nội các mới. Rạng sáng ngày 24/12 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Pháp François Bayrou đã chính thức công bố thành phần Nội các mới của mình, sau hơn 2 tuần kể từ khi được Tổng thống Emmanuel Macron chỉ định vào cương vị.

Hàn Quốc cảnh báo khả năng Triều Tiên phóng tên lửa siêu vượt âm. Ngày 23/12, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Hàn Quốc công bố kết quả phân tích các nguồn tin tình báo cho biết, trong những ngày cuối năm 2024, có khả năng Triều Tiên lại tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo tầm trung. Các nguồn tin tình báo Hàn Quốc cũng không loại trừ khả năng phía Triều Tiên sẽ cho phóng cả tên lửa siêu vượt âm với tốc độ gấp hơn 5 lần so với tốc độ âm thanh, có thể chọc thủng các hệ thống phòng không đang được triển khai hiện nay.

Tuyết rơi giữa mùa hè ở Australia. Vì nằm ở Nam bán cầu nên khi Bắc bán cầu đang trải qua mùa đông, Australia đang là mùa hè. Tuy vậy, điều ngạc nhiên là tại một số địa phương ở Australia lại xuất hiện tuyết vào sáng nay (24/12). Theo Cơ quan khí tượng Australia, tại vùng núi Snowy thuộc bang New South Wales, nơi cao khoảng 1700m so với mực nước biển đã xuất hiện tuyết vào sáng sớm. Thậm chí, khu vực Cooma, nơi ở độ cao khoảng 800m cũng đã xuất hiện tuyết. Tại vùng Thredbo, có nơi nhiệt độ đã xuống thấp ở mức -2 độ C, hoặc – 3 độ C vào trước lúc 8 giờ sáng, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ ở vùng phía Bắc của bang New South Wales, nơi đang lên tới 30 độ C.

Phe đối lập Hàn Quốc đe dọa luận tội cả quyền tổng thống. Đảng Dân chủ đối lập chính ở Hàn Quốc ngày 23/12 đe dọa sẽ luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo, nếu ông không ban hành luật để mở một cuộc điều tra đặc biệt về nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Với đa số ghế trong Quốc hội, các đảng đối lập Hàn Quốc đã thông qua một dự luật để bổ nhiệm Cố vấn đặc biệt để điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến thiết quân luật và đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee liên quan đến cáo buộc thao túng cổ phiếu và can thiệp quá trình bầu cử.

Nga tuyên bố đáp trả Đức nếu cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho biết nước này một lần nữa cảnh báo Đức không nên tiến hành bất kỳ hành động thù địch nào nhằm vào nước Nga nếu không muốn bị đáp trả, trong đó có việc cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraine và cho phép Mỹ triển khai tên lửa trên lãnh thổ Đức.

Ông Biden giảm án cho 37 tử tù. Reuters đưa tin, ngày 23/12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo giảm án cho 37 trong số 40 tù nhân liên bang đang chờ án tử hình, chuyển họ thành tù chung thân không được ân xá, trước khi ông trao lại quyền lực cho Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1/2025. Quyết định khoan hồng không thể bị đảo ngược bởi người kế nhiệm tổng thống Mỹ.