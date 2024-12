THẾ GIỚI 24H: Ông Trump dọa áp thuế nếu EU không tăng cường mua dầu và khí của Mỹ

TPO - Tổng thống đắc cử Donald Trump dọa sẽ đánh thuế nếu Liên minh châu Âu (EU) không tăng cường mua dầu và khí của Mỹ.

Thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh rằng EU cần phải bù đắp khoản thâm hụt thương mại với Mỹ bằng cách mua số lượng lớn dầu và khí từ nước này. Ông Trump cũng cảnh báo EU sẽ phải đối mặt với các mức thuế nhập khẩu mới nếu không thực hiện yêu cầu trên. Mỹ hiện cung cấp 47% lượng khí ga nhập khẩu vào EU trong khi khối này nhập khẩu 17% lượng dầu từ Mỹ trong quý đầu tiên của năm 2024. Ông Trump từng tuyên bố ông coi các biện pháp thuế quan là một công cụ đàm phán quan trọng với các nước khác. Động thái này làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và châu Âu trong bối cảnh quan hệ song phương vốn đã nhiều bất đồng.

Tấn công khủng bố tại chợ Giáng sinh ở Đức khiến hơn 60 người thương vong. Tối 20/12, lực lượng an ninh đã triển khai tại chợ Giáng sinh Magdeburg sau khi một đối tượng lái xe đâm vào đám đông. Các quan chức địa phương xác nhận đây là một vụ tấn công khủng bố, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và một trong số đó là trẻ em. Vụ tấn công, theo ông Reiner Haseloff, Thủ hiến bang Saxony-Anhalt, nơi Magdeburg là thủ phủ, còn làm ít nhất 60 người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm tấn công, người mà ông Haseloff mô tả là một bác sĩ đến từ Saudi Arabia và hành động một mình. Các nhân chứng cho biết chiếc xe dường như cố tình lao thẳng vào đám đông gần tòa thị chính. Người dân hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hạ viện Mỹ tiếp tục bỏ phiếu ngăn chính phủ đóng cửa. Trong ngày 20/12 (giờ Mỹ), các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ sẽ tiếp tục bỏ phiếu về việc gia hạn ngân sách để ngăn chính phủ đóng cửa, theo hãng tin Reuters. Việc bỏ phiếu được lên lịch sau khi cuộc bỏ phiếu trước đó về một gói ngân sách do đảng Cộng hòa đề xuất không qua được cửa Hạ viện. “Chính phủ sẽ không bị đóng cửa” - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson khẳng định với truyền thông.

Cảnh sát biển Việt Nam và Ấn Độ diễn tập chung. Ngày 20/12, tàu CSB 8005 của Cảnh sát biển Việt Nam (VCG) đã rời cảng Kochi sau chuyến thăm thành công kéo dài 4 ngày nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa VCG và Cảnh sát biển Ấn Độ (ICG). Thông cáo báo chí của ICG nêu rõ, trọng tâm của chuyến thăm là cuộc diễn tập toàn diện chung trên biển mang mật danh “Sahayog - Hợp tác” ở ngoài khơi bờ biển Kochi, bang Kerala, cực Nam Ấn Độ.

Mỹ tuyên bố tiêu diệt 1 thủ lĩnh IS ở Syria. Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ ở Trung Đông ngày 20/12 thông báo đã tiêu diệt 1 thủ lĩnh của Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) trong một cuộc không kích ở Syria. Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ ở Trung Đông cho biết đã tiến hành một cuộc không kích với mục tiêu là Yusif hay còn được biết đến với tên gọi khác là Mahmud, một thủ lĩnh của IS ở phía Đông Syria.

Malaysia mở lại cuộc tìm kiếm máy bay mất tích MH370. Hơn 10 năm sau khi một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới xảy ra, Malaysia đã đồng ý tiếp tục tìm kiếm máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines. Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke cho biết, các bộ trưởng chính phủ nước này đã nhất trí trên nguyên tắc về việc chấp nhận đề xuất của công ty Ocean Infinity về việc tìm kiếm xác máy bay MH370 tại một khu vực mới rộng 15.000km vuông ở nam Ấn Độ Dương. Trong trường hợp tìm thấy mảnh vỡ của máy bay MH370, công ty đóng tại Mỹ này sẽ nhận được 70 triệu USD.

Ukraine xác nhận rút khỏi một số khu vực ở Donetsk. Quân đội Ukraine ngày 20/12 xác nhận, binh sĩ nước này đã rút khỏi khu vực xung quanh làng Uspenivka và Trudove ở phía đông Donetsk để tránh bị quân Nga bao vây. Tờ Telegraph dẫn thông tin nhóm quân Khortytsia của Ukraine đăng trên Telegram với nội dung như sau: "Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã quyết định rút các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraine khỏi một số khu vực để tránh bị bao vây".

Du học sinh được khuyến cáo quay lại Mỹ trước khi ông Trump nhậm chức. Hàng loạt trường đại học tại Mỹ như Harvard, Massachusetts,Johns Hopkins đã khuyến cáo sinh viên quốc tế sớm quay trở lại, trước mối lo ngại về một lệnh cấm đi lại từ ông Trump khi trở lại nắm quyền như trong nhiệm kỳ đầu tiên. Hơn một chục trường đại học tại Mỹ đã ban hành khuyến cáo trên, mặc dù vẫn chưa có kế hoạch nào được ông Trump đưa ra.

Gần 2.000 binh sĩ Syria từ Iraq trở về nước. Quân đội Iraq ngày 20/12 thông báo gần 2.000 lính Syria đã về nước sau khi trú ẩn tại Iraq do cuộc tiến công của lực lượng nổi dậy Syria lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad vào đầu tháng này. Theo tuyên bố của phía quân đội Iraq, những binh lính Syria nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới Al-Qaim. Dưới sự phối hợp của 2 bên, 1.905 sĩ quan và binh lính Syria đã được bàn giao hợp pháp tại cửa khẩu biên giới này.