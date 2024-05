THẾ GIỚI 24H: Ông Donald Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự

TPO - Ngày 30/5 (giờ Mỹ), một tòa án tại New York đã kết tội cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024.

Kết thúc phiên tòa kéo dài suốt 7 tuần qua, một bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại Tòa án Tối cao Manhattan đã tuyên ông Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện tỷ phú này làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền “bịt miệng” ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Với phán quyết này, ông Donald Trump đã trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị tuyên phạm tội hình sự. Cựu tổng thống Mỹ sẽ không bị tạm giam trước khi tòa tuyên án.

Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nắng nóng. Truyền thông Ấn Độ ngày 30/5 đưa tin thủ đô New Delhi của nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến nắng nóng trong năm nay, trong bối cảnh nhiệt độ lên mức cao kỷ lục là 52,9 độ C.

Thủ tướng Đức ủng hộ Ukraine tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz thể hiện sự ủng hộ việc Ukraine tấn công nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga như một sự phòng thủ. Ngày 29/5 (giờ địa phương), ông Steffen Hebestreit, người phát ngôn của Thủ tướng Olaf Scholz cho biết, Đức tin rằng “hành động phòng thủ của Kiev không nên chỉ giới hạn trong lãnh thổ của họ mà có thể được mở rộng sang lãnh thổ của Nga”. Tuy nhiên, ông Hebestreit từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những thỏa thuận mà Berlin đạt được với Kiev liên quan đến việc sử dụng vũ khí do Đức cung cấp.

Tỷ phú Elon Musk có thể trở thành cố vấn Nhà Trắng. Một liên minh chính trị - kinh tế mới trên chính trường Mỹ dường như đang được hình thành. Báo chí Mỹ đưa tin ông Elon Musk – CEO của Tesla, sẽ có khả năng trở thành cố vấn Nhà Trắng nếu ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ trong kỳ bầu cử cuối năm nay. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin giấu tên, cho biết ông Donald Trump và ông Elon Musk đã và đang có các cuộc đối thoại.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29/5 đã cam kết 135 triệu USD giúp Moldova tăng cường an ninh năng lượng và ứng phó với các nguồn thông tin sai lệch từ Nga. Moldova là một trong hai chặng dừng chân trong chuyến công du Đông Âu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Moldova ngày 29/5, Ngoại trưởng Mỹ cho biết 85 triệu USD sẽ nhằm củng cố cơ sở hạ tầng năng lượng và 50 triệu USD nhằm rà soát lại ngành năng lượng và nông nghiệp của Moldova cũng như ngăn chặn các nguồn thông tin sai lệch từ Nga.

Triều Tiên sử dụng bệ phóng đa nòng để bắn tên lửa. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào Biển Nhật Bản vào sáng 30/5. Triều Tiên được cho đã sử dụng bệ phóng tên lửa đa nòng 600mm KN-25 - "cỡ nòng cực lớn" để bắn tên lửa đạn đạo. Khoảng cách di chuyển của tên lửa cho thấy, Seoul và một số căn cứ không quân quan trọng trên lãnh thổ Hàn Quốc nằm trong vùng mục tiêu, nếu tên lửa phóng đi từ Bình Nhưỡng.

Mỹ lên án Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Mỹ đã lên án các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong các ngày 27/5 và 29/5. Mỹ cho rằng việc Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đã vi phạm trực tiếp nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và cho rằng hành vi này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với bán đảo Triều Tiên, khu vực, và hòa bình và an ninh quốc tế và cản trở các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Ukraine tuyên bố phá huỷ 2 tàu tuần tra Nga. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) cho biết đã sử dụng máy bay không người lái của hải quân để phá huỷ 2 tàu tuần tra của Nga ngoài khơi bán đảo Crimea. “Kết quả của cuộc tấn công là hai tàu Nga đã bị phá hủy”, GUR viết, lưu ý đây là hai tàu đổ bộ tốc độ cao thuộc loại KS-701 Tunets. KS-701 Tunets là tàu do Nga sản xuất, được sử dụng cho mục đích tuần tra ven biển.

Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để phản công ở Kharkov. Kênh truyền hình CNN ngày 30/5 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng đạn dược của Mỹ, nhưng ông đã hạn chế sử dụng chúng nên Kiev chỉ có thể tấn công các mục tiêu ở biên giới gần Kharkov. Một quan chức tiết lộ tổng thống gần đây đã chỉ đạo nhóm của mình đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở Kharkov.