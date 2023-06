THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia

TPO - Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ trở thành bên bảo đảm hòa bình và an ninh cho tất cả các quốc gia.

"Nga nhất định sẽ chiến thắng, không còn cách nào khác. Và tôi nghĩ rằng Nga cuối cùng sẽ là bên đảm bảo hòa bình và an ninh cho tất cả các dân tộc, cho tất cả các quốc gia trên thế giới", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, đề cập đến xung đột ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đang bảo vệ "đất đai, con người và các giá trị của mình".

Hàn Quốc bắn thử thành công tên lửa đánh chặn KAMD. Cơ quan Phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD) ngày 1/6 thông báo thử nghiệm lần thứ ba với tên lửa đất đối không tầm xa (KAMD) của quân đội nước này đã diễn ra thành công tại một địa điểm bắn thử ở tỉnh Nam Chungcheong. Theo ADD, toàn bộ quá trình thử nghiệm tên lửa đánh chặn gồm các bước từ theo dõi cho đến thực hiện hành động đánh chặn mục tiêu ở độ cao thiết kế đã thành công và đây là lần thứ ba thử nghiệm thành công trong số bốn lần bắn thử của KAMD kể từ tháng 11 năm ngoái.

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-1. Ngày 1/6, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-1, xác nhận thành công tất cả các thông số hoạt động và kỹ thuật của vũ khí chiến lược này. Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra tuyên bố cho biết Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược (SFC) đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung nói trên từ đảo Abdul Kalam ở bang miền Đông Odisha.

Tiếp diễn xung đột tại Sudan khiến 18 dân thường thiệt mạng. Theo hãng tin AP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt. Một ủy ban gồm nhiều luật sư nhân quyền cho biết ngoài 18 người thiệt mạng, còn có 106 người bị thương trong các cuộc pháo kích hạng nặng và không kích hôm 31/5 nhằm vào khu chợ ở phía Nam thủ đô Khartoum.

Các quốc gia thành viên NATO hội đàm về đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 1/6 cho biết các quốc gia thành viên trong khối đã thảo luận về vấn đề “làm thế nào để tăng cường, cũng như duy trì sự hỗ trợ của tổ chức này đối với Ukraine”. “Tất cả các quốc gia thành viên liên minh quân sự đã nhất trí rằng Ukraine sẽ trở thành một thành viên trong khối, và Nga không có quyền phủ quyết trong vấn đề NATO mở rộng. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhất mà tất cả chúng tôi đều đồng ý hiện nay là đảm bảo Ukraine sẽ là một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Do vậy, chúng ta cần tới khuôn khổ đảm bảo an ninh dành cho Ukraine hậu xung đột”, trang web của NATO dẫn lời ông Stoltenberg phát biểu.

Pakistan: Chủ tịch đảng PTI bị bắt giữ liên quan đến biểu tình bạo lực. Ngày 1/6, ông Pervez Elahi, Chủ tịch đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf của cựu Thủ tướng Imran Khan, đã bị bắt giữ tại Lahore, miền Đông Pakistan. Ông Elahi là nhân vật tiếp theo trong danh sách dài gồm các lãnh đạo chủ chốt của đảng này bị bắt giữ trong những tuần gần đây liên quan đến cuộc biểu tình bạo lực sau vụ ông Khan bị bắt giữ hôm 9/5. Ông Khan, 70 tuổi, hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng và kích động bạo lực liên quan đến cuộc biểu tình trên.

Triều Tiên thông qua luật về kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/6 đưa tin Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên đã thông qua đạo luật tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, trong bối cảnh nước này có thể sớm mở cửa lại biên giới với Trung Quốc sau vài năm hạn chế phòng chống dịch COVID-19.

Ngoại trưởng Đức nói NATO không thể kết nạp Ukraine vào thời điểm hiện tại. Theo đài RT (Nga), phát biểu trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại thủ đô Oslo (Na Uy) hôm 1/6, bà Baerbock tuyên bố rằng liên minh quân sự này vẫn mở rộng cánh cửa cho các thành viên mới tiềm năng. Bà nói điều này không chỉ áp dụng cho Thụy Điển mà còn cho Ukraine. “Ở thời điểm này, rõ ràng chúng ta không thể thảo luận về tư cách thành viên mới trong bối cảnh xung đột”, bà Baerbock nhấn mạnh về nguyện vọng của Ukraine.

Nga tuyên bố chặn tấn công "khủng bố" từ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội Nga cùng với lực lượng biên phòng và các đơn vị khác của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) "đã ngăn chặn nỗ lực mới của chính quyền Ukraine nhằm thực hiện hành động khủng bố đối với dân thường của thị trấn Shebekino". Theo đó, vào khoảng 3h sáng 1/6 (giờ địa phương), hai đại đội bộ binh cơ giới Ukraine, được tăng cường bởi xe tăng, đã cố gắng tiến vào lãnh thổ Nga gần khu định cư Novaya Tavolzhanka và trạm kiểm soát biên giới Shebekino. Tuy nhiên, 3 cuộc tấn công của "các nhóm khủng bố Ukraine" đã bị quân đội Nga đẩy lùi. Các đơn vị của Kiev “chịu tổn thất đáng kể và bị đẩy lùi… Hành động vi phạm chủ quyền biên giới quốc gia là không được phép", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.