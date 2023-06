THẾ GIỚI 24H: Đức đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán Nga, Moscow cảnh báo đáp trả

TPO - Chính phủ Đức hôm 31/5 cho biết sẽ đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán Nga tại nước này bằng cách thu hồi giấy phép. Động thái này được Đức đưa ra sau khi Moscow quyết định giới hạn số lượng người Đức được phép làm việc tại Nga ở mức 350.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích việc Đức quyết định đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga tại nước này là một bước đi thiếu thân thiện, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả. Bộ Ngoại giao Nga coi “yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức đóng cửa trước ngày 31/12/2023 tổng lãnh sự quán Nga ở Hamburg, Leipzig, Munich và Frankfurt na Maine trong bối cảnh Đức quyết định giảm sự hiện diện lãnh sự ở Nga như một bước đi không thân thiện nhằm tiếp tục phá hủy mối quan hệ Nga - Đức, kéo dài nhiều thập kỷ hợp tác nhiều mặt, mạnh mẽ và cùng có lợi”.

Nga tuyên bố phá hủy tàu chiến cuối cùng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đã phá hủy tàu chiến cuối cùng của hải quân Ukraine tại cảng Odessa trong một cuộc tấn công ngày 29/5. "Tàu chiến cuối cùng của hải quân Ukraine - Yuriy Olefirenko bị phá hủy khi đang neo đậu ở cảng Odessa", Trung tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 31/5 kêu gọi các quan chức an ninh cấp cao nước này chuẩn bị cho “kịch bản xấu nhất” trong bối cảnh Bắc Kinh đang đối mặt tình hình an ninh “phức tạp và nghiêm trọng”, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã. Đối mặt tình hình “phức tạp và nghiêm trọng”, ông Tập kêu gọi Trung Quốc cần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa hệ thống an ninh quốc gia và năng lực để phát huy hiệu quả “trong chiến đấu thực tế và giải quyết các vấn đề thực tiễn".

Triều Tiên có thể sẽ sớm phóng lại vệ tinh trinh sát sau thất bại đầu tiên. KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định, Triều Tiên sẽ không từ bỏ nỗ lực phóng vệ tinh do thám sau vụ phóng thất bại vừa qua. Theo bà Kim Yo-jong, chắc chắn rằng vệ tinh trinh sát quân sự của Triều Tiên sẽ được đưa lên quỹ đạo không gian một cách chính xác trong tương lai gần và bắt đầu sứ mệnh của mình. Bà đồng thời nhấn mạnh, nếu vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên bị chỉ trích thì Mỹ và tất cả các quốc gia khác “đã từng phóng hàng nghìn vệ tinh” cũng đáng bị lên án.

Mỹ sẽ cung cấp tên lửa AIM-7 Sparrow cho Ukraine. Ngày 31/5 (giờ địa phương), chính quyền Mỹ đã chính thức nhất trí về mặt nguyên tắc cho phép triển khai gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Lầu Năm Góc cũng xác nhận gói viện trợ sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ vũ khí và đạn pháo binh, vũ khí chống tăng và xe thiết giáp và nhiều loại đạn vũ khí nhỏ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ không tiết lộ thêm thông tin cụ thể nào liên quan máy bay không người lái trong gói viện trợ mới cho Ukraine. Cụ thể gói viện trợ sẽ bao gồm đạn trang bị cho máy bay không người lái và pháo tầm xa, đạn cho hệ thống tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot, FIM-92 Stinger, AN/TWQ-1 Avenger và tên lửa AIM-7 Sparrow.

Kho urani được làm giàu của Iran cao gấp 23 lần giới hạn trong thỏa thuận 2015. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 31/5 cho biết kho urani được làm giàu của Iran đã vượt hơn 23 lần giới hạn được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Theo một báo cáo bị rò rỉ của IAEA, tính đến ngày 13/5, tổng kho dự trữ urani đã được làm giàu của Tehran ước tính lên đến 4.744,5 kg, trong khi giới hạn trong thỏa thuận 2015 chỉ là 202,8 kg. Báo cáo cũng cho biết Iran đang tiếp tục làm giàu urani đến các cấp độ cao hơn giới hạn 3,67% được quy định trong thỏa thuận.

Quân đội Sudan đình chỉ các cuộc thương lượng về thỏa thuận ngừng bắn. Theo một nguồn tin quân sự cấp cao, phái đoàn quân đội Sudan ngày 31/5 đã tạm ngừng tham gia các cuộc đàm phán đang diễn ra với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia. Nguồn tin giấu tên cho biết việc đình chỉ không phải là rút khỏi các cuộc đàm phán mà là cách quân đội Sudan phản đối việc RSF liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn. Nguồn tin cũng cho biết RSF đã không thực hiện các cam kết rút khỏi các khu vực dân sự, bao gồm bệnh viện và các khu dân cư.