THẾ GIỚI 24H: Nga thử nghiệm lực lượng tên lửa ở Ukraine

TPO - Nga đang thử nghiệm lực lượng tên lửa và pháo binh ở Ukraine, đồng thời phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược.

Theo Reuters, trong ngày 30/11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, quân đội nước này đang thử nghiệm phương thức chiến đấu mới của các đơn vị tên lửa và pháo binh trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Cũng trong tuyên bố của mình, ông Shoigu khẳng định Nga sẽ tập trung vào việc xây dựng lực lượng hạt nhân chiến lược trong năm 2023 để phù hợp với những hệ thống tên lửa mới.

Quan chức châu Âu nói hơn 100.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã hé lộ về ước tính thiệt hại nhân mạng mà Ukraine phải gánh chịu trong cuộc xung đột với Nga. Hơn 100.000 sĩ quan quân đội Ukraine đã thiệt mạng tính đến thời điểm hiện tại”, bà Von der Leyen tuyên bố hôm 30/11 nhưng không tiết lộ nguồn tin. Nữ quan chức châu Âu cũng cho biết khoảng 20.000 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát. Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin này, dù Mátxcơva từng nhiều lần khẳng định không tấn công các mục tiêu dân sự mà chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự. (XEM CHI TIẾT...)

Máy bay ném bom chiến lược Nga và Trung Quốc tuần tra chung ở châu Á. Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/11 cho biết các máy bay quân sự chiến lược của Nga và Trung Quốc, bao gồm cả máy bay ném bom tầm xa Tupolev-95, đã tiến hành các cuộc tuần tra chung trên Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản. (XEM CHI TIẾT...)

Bưu kiện phát nổ trong Đại sứ quán Ukraine ở Tây Ban Nha. Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Tây Ban Nha cho biết vụ việc xảy ra lúc 13h17’ ngày 30/11 tại Đại sứ quán Ukraine ở Madrid. Một nhân viên Đại sứ quán đã bị thương nhẹ sau khi một bức thư mà người này đang xử lý bất ngờ phát nổ. Nam nhân viên đã được đưa đến bệnh viện.(XEM CHI TIẾT...)

Nga tuyên bố tăng gấp rưỡi chi tiêu quốc phòng trong năm 2023. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói chi tiêu cho quốc phòng Nga năm 2023 sẽ tăng gần 50% so với năm 2022. Ông giải thích rằng việc tăng chi tiêu sẽ đảm bảo 97% vũ khí cho quân đội để sẵn sàng chiến đấu. Ông Shoigu kêu gọi các nhà sản xuất vũ khí Nga "duy trì năng lực sản xuất tối đa” và đảm bảo “giao hàng trước thời hạn cho quân đội”.

Mỹ xem xét đẩy mạnh đào tạo binh lính Ukraine. Theo CNN, trong ngày 30/11 (giờ địa phương), một số quan chức Mỹ chia sẻ, chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc việc đẩy mạnh đào tạo binh lính cho Ukraine, bao gồm cả chương trình huấn luyện 2.500 sĩ quan mỗi tháng tại Đức.

Thủ lĩnh của tổ chức khủng bố IS thiệt mạng. Hôm qua (30/11), tổ chức khủng bố IS xác nhận về việc thủ lĩnh của nhóm khủng bố này đã thiệt mạng, đồng thời thông báo bổ nhiệm người thay thế. Trong phản ứng đầu tiên được đưa ra, người phát ngôn chính quyền Mỹ, John Kirby đã hoan nghênh thông tin về cái chết của thủ lĩnh IS.

Nổ lớn tại trường học Afghanistan khiến ít nhất 15 người chết. Chính quyền địa phương ngày 30/11 cho biết vụ nổ lớn tại một trường tôn giáo trong giờ cầu nguyện ở thị trấn Aybak thuộc tỉnh Samangan, miền Bắc Afghanistan cùng ngày, đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Người phát ngôn của chính quyền tỉnh Samangan cho biết, có ít nhất 27 người khác cũng bị thương trong vụ việc. Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết các lực lượng an ninh đã bắt đầu điều tra.

Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ có lãnh đạo mới. Đảng Dân chủ đã bầu ông Hakeem Jeffries làm lãnh đạo đảng này tại Hạ viện Mỹ. Cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm 30/11. Đây là lần đầu tiên một người da màu được bầu làm lãnh đạo đảng tại Quốc hội Mỹ. Với kết quả này, ông Jeffries, 52 tuổi, người New York, sẽ giữ vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện khi Hạ viện họp vào ngày 3/1 năm sau.