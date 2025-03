THẾ GIỚI 24H: Nga cáo buộc Ukraine vi phạm thoả thuận ngừng bắn hạ tầng năng lượng

TPO - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine vi phạm thoả thuận ngừng bắn hạ tầng năng lượng lẫn nhau, đặt câu hỏi về cách Washington xử lý tình trạng này.

Ngày 20/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Ukraine đã vi phạm thoả thuận ngừng bắn do Mỹ đề xuất với việc tấn công cơ sở năng lượng của Nga, đặt ra câu hỏi Washington sẽ xử lý "lực lượng khủng bố" này ra sao, kênh Channel One đưa tin."Chúng tôi cho rằng Kiev đã vi phạm lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ [Donald Trump] đề xuất. Câu hỏi quan trọng lúc này là phía Mỹ sẽ kiểm soát Ukraine thế nào” - bà Zakharova nói và cho rằng việc tấn công cơ sở năng lượng lúc này không có gì bất ngờ, "bởi mọi chuyện khởi nguồn từ lĩnh vực năng lượng vào năm 2022, khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố phải phá hủy đường ống Nord Stream bằng mọi giá".

Ông Trump lên tiếng về tương lai thỏa thuận khoáng sản với Ukraine. Ngày 20/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ sớm ký thỏa thuận khoáng sản với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng những nỗ lực của ông nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine đang tiến triển “khá tốt”, theo hãng tin Reuters. “Chúng tôi đang làm rất tốt về vấn đề Ukraine và Nga. Một trong những việc chúng tôi đang thực hiện là sẽ sớm ký một thỏa thuận về đất hiếm với Ukraine” - ông Trump nói tại một sự kiện ở Nhà Trắng sau khi ký sắc lệnh tăng cường sản xuất các khoáng sản thiết yếu của Mỹ.

Ông Kim Jong Un hài lòng khi Triều Tiên thử thành công tên lửa phòng không mới. Ngày 21/3, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã thử thành công hệ thống tên lửa phòng không mới nhất, mới được đưa vào sản xuất quy mô lớn trong thời gian gần đây. Vụ thử được thực hiện sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. KCNA cho biết cuộc thử nghiệm được Cục Quản lý Tên lửa của nước này tiến hành vào hôm 20/3 nhằm "kiểm tra hiệu suất toàn diện" của hệ thống tên lửa đang được sản xuất hàng loạt tại một cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Quân đội Israel mở rộng các hoạt động trên bộ ở Dải Gaza. Ngày 20/3, quân đội Israel tuyên bố rằng các lực lượng nước này đã nối lại các chiến dịch trên bộ ở khu vực Rafah, phía Nam Dải Gaza trong khi tiếp tục duy trì hoạt động ở nhiều khu vực khác thuộc vùng lãnh thổ này. Thông báo của quân đội Israel nêu rõ: “Trong vài giờ qua, các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (quân đội) đã bắt đầu tiến hành hoạt động trên bộ tại khu vực Shabura ở Rafah”. Quân đội nước này cũng đang tiếp tục triển khai các hoạt động trên bộ ở miền Bắc và miền Trung Dải Gaza.

Tổng thống Phần Lan kêu gọi trang bị vũ khí “tận răng” cho Ukraine. Tổng thống Alexander Stubb cũng kêu gọi trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Nga và tịch thu tài sản bị đóng băng của nước này. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hôm 20/3 kêu gọi những người ủng hộ phương Tây của Kiev bơm nguồn lực quân sự và viện trợ tài chính cho Ukraine, tuyên bố rằng điều này sẽ ngăn chặn Nga. Ông đã đưa ra lời kêu gọi này ngay sau khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Helsinki và khi các nhà lập pháp Liên minh châu Âu đàm phán về việc tăng gấp đôi ngân sách vũ khí của khối.

Ba Lan biến biên giới phía đông của NATO với Nga thành bãi mìn. Theo hãng tin RMF24, Ba Lan có thể biến biên giới phía đông của NATO với Nga thành bãi mìn khi nước này rút khỏi Công ước Ottawa về cấm mìn sát thương cá nhân do lo ngại mối đe dọa từ sự xâm lược của Nga. Warsaw đang chuẩn bị cho Thế chiến thứ III bằng cách đặt mục tiêu phát hành “hướng dẫn sinh tồn” cho toàn dân vào cuối năm nay, đồng thời đang tiến hành xây dựng “Lá chắn phía Đông”, được các nhà lập pháp Ba Lan mô tả là “chiến dịch lớn nhất nhằm củng cố biên giới phía đông của Ba Lan, sườn phía đông của NATO, kể từ năm 1945”.

Mỹ nhắm vào nhà máy lọc dầu, tàu chở dầu Trung Quốc khi mở rộng trừng phạt Iran. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu của Trung Quốc trong hoạt động buôn bán dầu mỏ với Iran. Báo The Maritime Executive của Mỹ ngày 20/3 cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính nước này đồng thời tiến hành vòng trừng phạt tiếp theo nhắm vào hoạt động buôn bán dầu mỏ của Iran. Ngoài việc đưa thêm các tàu chở dầu và công ty vận hành vào danh sách trừng phạt, Mỹ lần đầu tiên nhắm vào một nhà máy lọc dầu tư nhân (teapot refinery) ở Trung Quốc và nhà điều hành một cảng dầu ở Trung Quốc vì đã mua, lưu trữ dầu thô của Iran từ các tàu bị trừng phạt.